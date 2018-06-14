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Балет «Лебединое озеро», посвященный 50-летию творческой деятельности Валерия Миклина, представят в Нижнем
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Балет «Лебединое озеро», посвященный 50-летию творческой деятельности Валерия Миклина, представят в Нижнем 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
15 июня, в пятницу, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина покажет балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».
Как сообщает пресс-служба театра, спектакль посвящен главному балетмейстеру театра, Народному артисту РСФСР Валерию Миклину.
Ровно 50 лет назад, в 1968 году, выпускник Пермского государственного академического хореографического училища поступил в труппу Горьковского театра оперы и балета. В январе 1969 года Миклин впервые вышел в сольной партии — в роли Принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».
Затем у Валерия Миклина были годы работы в труппе Горьковского театра, в балетных труппах театров в Югославии, Хорватии, Сербии, Боснии.
Миклин исполнял разноплановые по образному содержанию и техническим задачам партии, такие как Спартак в балете Хачатуряна «Спартак», Зигфрид в «Лебедином озере», Принц в «Щелкунчике» и Дезире в «Спящей красавице» Чайковского и многие другие.
Он также был главным балетмейстером Саранского государственного музыкального театра им. И. М. Яушева и снялся в главных ролях в фильмах-балетах «Валенсианская вдова» (Москва, ЦТ), «Семь красавиц» (г. Баку), «Дубровский», «Моцертиана» (Горьковское ТВ).
В 2006 году Валерий Миклин стал художественным руководителем балетной труппы, а в 2011 году — главным балетмейстером Нижегородского театра.
Начало спектакля в 18.00.
Ранее сообщалось, что гастроли театра оперы и балета республики Коми пройдут в Нижнем Новгороде.
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