Балет «Лебединое озеро», посвященный 50-летию творческой деятельности Валерия Миклина, представят в Нижнем

15 июня, в пятницу, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина покажет балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Как сообщает пресс-служба театра, спектакль посвящен главному балетмейстеру театра, Народному артисту РСФСР Валерию Миклину.

Ровно 50 лет назад, в 1968 году, выпускник Пермского государственного академического хореографического училища поступил в труппу Горьковского театра оперы и балета. В январе 1969 года Миклин впервые вышел в сольной партии — в роли Принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Затем у Валерия Миклина были годы работы в труппе Горьковского театра, в балетных труппах театров в Югославии, Хорватии, Сербии, Боснии.

Миклин исполнял разноплановые по образному содержанию и техническим задачам партии, такие как Спартак в балете Хачатуряна «Спартак» , Зигфрид в «Лебедином озере», Принц в «Щелкунчике» и Дезире в «Спящей красавице» Чайковского и многие другие.

Он также был главным балетмейстером Саранского государственного музыкального театра им. И. М. Яушева и снялся в главных ролях в фильмах-балетах «Валенсианская вдова» (Москва, ЦТ), «Семь красавиц» (г. Баку), «Дубровский», «Моцертиана» (Горьковское ТВ).

В 2006 году Валерий Миклин стал художественным руководителем балетной труппы, а в 2011 году — главным балетмейстером Нижегородского театра.

Начало спектакля в 18.00.

Ранее сообщалось, что гастроли театра оперы и балета республики Коми пройдут в Нижнем Новгороде.