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Нового худрука Вологодского драмтеатра планируют выбрать к новому театральному сезону
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Нового худрука Вологодского драмтеатра планируют выбрать к новому театральному сезону 

ТАСС 15 минут назад
Фото: Вологда.рф
ВОЛОГДА, 14 июня. /ТАСС/. Департамент культуры и туризма Вологодской области объявляет конкурс на должность художественного руководителя Вологодского государственного драматического театра, которая оказалась вакантна после увольнения прежнего руководителя Зураба Нанобашвили после скандала с домогательствами. Новый худрук должен приступить к работе к началу театрального сезона, рассказал в четверг журналистам заместитель губернатора области Олег Васильев.
В настоящее время и.о. руководителя театра назначен Александр Кирпичев, который занимал должность заместителя руководителя и отвечал за финансово-хозяйственную деятельность театра.
"Завтра на официальном сайте департамента культуры и туризма Вологодской области будет размещено объявление о конкурсе на должность художественного руководителя Вологодского драмтеатра. Он приступит к работе до начала театрального сезона. Должно пройти общее собрание коллектива. Нынешнее назначение и.о. художественного руководителя — временное решение", — сообщил Васильев во время пресс-завтрака.
По его словам, конкурс на должность худрука театра будет максимально открытым, фамилии всех претендентов будут оглашены после завершения сбора заявок. Кроме того, театр ожидает проверка финансово-хозяйственной деятельности — стандартная практика при смене руководителя. Возможно, изменится штатное расписание, и должности директора и художественного руководителя будут разделены, добавил Васильев. Он также опроверг приведенные мнения об оптимизации и слиянии театров области.
Нанобашвили был уволен с поста руководителя после того, как две студентки областного колледжа искусств, в котором преподавал Нанобашвили, обвинили его в сексуальных домогательствах, это подтвердилось в ходе проверки регионального следственного управления.
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