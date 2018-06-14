«Мастера и Маргариту» по-свердловски покажут в Хабаровске 

Театральный Хабаровск в ожидании новых гастролей. С 26 по 28 июня в дальневосточной столице будет гостить Свердловский государственный академический театр драмы из Екатеринбурга, являющийся одним из ведущих театров Уральского региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Создав за свою более чем 85-летнюю историю около 600 спектаклей и объездив немалое пространство бывшего Советского Союза, коллектив и сейчас может похвастаться активной «выездной» деятельностью.
— Летние гастроли стали для нашего коллектива ежегодной традицией, — говорит генеральный директор театра Алексей Бадаев. — За последние несколько лет мы побывали во многих городах России: в Санкт-Петербурге, Крыму, на Кавказе, в Новосибирске, Тюмени, Челябинске, Самаре… Сегодня коллектив живёт в предвкушении встречи с театралами Дальнего Востока, вниманию которых мы представим наши самые кассовые постановки.
В Хабаровске «Большие гастроли» Свердловского театра начнутся 26 июня спектаклем «Мастер и Маргарита» великого Михаила Булгакова, который пройдёт на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Роман за годы жизни давно уже разошёлся на цитаты. Порой не замечаем, как говорим булгаковскими строками пропро то, что Аннушка уже купила масло, про квартирный вопрос, который всё испортил… Свердловский театр отчаянно смел, коль взялся за во всех смыслах объёмный и непростой роман. 27 июня также на сцене музыкального театра зрители увидят спектакль-шоу «Только для женщин», поставленный по известной пьесе А. Маккартена, С. Синклэра и Ж. Коллара. Эта история, удостоенная высшей театральной премии Франции «Мольер» как лучшая комедия, известна в основном под названием «Ladies' Nigh» и очень популярна во всем мире. Спектакль с принципиально мужской энергетикой. Его жанр, балансирующий на грани драмы и шоу, театральной культуры и культуры массовой, — из года в год продолжает расширять зрительские рамки. И, наконец, 28 июня на сцене Хабаровского краевого театра драмы состоится комедия-водевиль «Ханума». Две свахи — Кабато и Ханума — рвут на части завидного жениха: самого князя Пантиашвили! И хоть у него за душой ни гроша, кто откажется пойти под венец в карете с княжеским гербом? Вах-вах, а ведь нашлась и такая… Напомним, что рамках федеральной программы «Большие гастроли-2018» в Хабаровском крае уже побывал знаменитый столичный театр им. Вахтангова. А с 14 по 21 июня у нас гостит Бурятский академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова.