«Мастера и Маргариту» по-свердловски покажут в Хабаровске

Театральный Хабаровск в ожидании новых гастролей. С 26 по 28 июня в дальневосточной столице будет гостить Свердловский государственный академический театр драмы из Екатеринбурга, являющийся одним из ведущих театров Уральского региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Создав за свою более чем 85-летнюю историю около 600 спектаклей и объездив немалое пространство бывшего Советского Союза, коллектив и сейчас может похвастаться активной «выездной» деятельностью.

— Летние гастроли стали для нашего коллектива ежегодной традицией, — говорит генеральный директор театра Алексей Бадаев . — За последние несколько лет мы побывали во многих городах России: в Санкт-Петербурге, Крыму, на Кавказе, в Новосибирске, Тюмени, Челябинске, Самаре… Сегодня коллектив живёт в предвкушении встречи с театралами Дальнего Востока, вниманию которых мы представим наши самые кассовые постановки.