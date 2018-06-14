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Семейными историями о ВОВ поделятся зрители литературно-музыкального вечера в Текстильщиках
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Семейными историями о ВОВ поделятся зрители литературно-музыкального вечера в Текстильщиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Посвященный героям и жертвам Великой Отечественной войны литературно-музыкальный вечер «Бездна памяти» пройдет в культурном центре «Москвич» в Текстильщиках.
— Прозвучат поэма Александра Галича «Кадиш» в исполнении Татьяны Смольской, песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого в исполнении актеров московских театров и команды мастерской театра и кино «Артцех» — сообщили в пресс-службе культурного центра. — В конце вечера зрители смогут рассказать свою семейную историю, связанную со Второй мировой войной.
Зрителей ждут 19 июня по адресу: Волгоградский проспект, 46/15. Начало — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте культурного центра.
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