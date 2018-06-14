Семейными историями о ВОВ поделятся зрители литературно-музыкального вечера в Текстильщиках

Посвященный героям и жертвам Великой Отечественной войны литературно-музыкальный вечер «Бездна памяти» пройдет в культурном центре «Москвич» в Текстильщиках.

— Прозвучат поэма Александра Галича «Кадиш» в исполнении Татьяны Смольской, песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого в исполнении актеров московских театров и команды мастерской театра и кино «Артцех» — сообщили в пресс-службе культурного центра. — В конце вечера зрители смогут рассказать свою семейную историю, связанную со Второй мировой войной.

Зрителей ждут 19 июня по адресу: Волгоградский проспект, 46/15. Начало — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте культурного центра.