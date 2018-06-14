Наталья Чистякова-Ионова, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и другие гости на pre-party фестиваля ЖАРА 

С 26 по 29 июля 2018 года в Баку, в третий раз пройдет Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА». По такому случаю, в Москве прошла вечеринка, на которой собрались артисты, которые в этом году будут выступать в Баку. Наталья Чистякова-Ионова, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и другие гости на pre-party фестиваля ЖАРАВ этом году гостей и телезрителей ждет новая программа: 26 июля фестиваль откроет торжественный гала-концерт, который пройдет
на сцене, установленной прямо на пляже. Зрители услышат самые последние
и горячие хиты. В остальные дни зрителей ждет тройной юбилейный вечер,
посвященный артистам: Леониду Агутину, Владимиру Преснякову и Валерии, живой концерт группировки «Ленинград»,
которая впервые приезжает на фестиваль, а также творческие вечера
Валерия Меладзе и Любови Успенской. На pre-party присутствовали: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Наталья Чистякова-Ионова, Кристина Орбакайте, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, Арас Агаларов, Григорий Лепс, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и многие, многие другие.