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Спектакль Архангельского театра драмы взял Гран-при фестиваля античного искусства в Крыму
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Спектакль Архангельского театра драмы взял Гран-при фестиваля античного искусства в Крыму 

29.ru 50 минут назад
Фото: 29.ru
Большая часть труппы Архангельского театра драмы провела несколько дней в Крыму. В городе Керчь они представили спектакль «Царь Эдип. Прозрение» на фестивале «Боспорские агоны». Спектакль в необычной обстановке — под открытым небом на горе Митридат — показали 12 июня. На церемонии закрытия, которая прошла вечером 13 июня, стало известно, что постановка архангелогородцев взяла Гран-при.
— Наш путь из варяг в греки — участие в фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи: спектакль «Царь Эдип. Прозрение» получил Гран-при фестиваля. Поздравляю всех, кто помог сделать это реальным, — сообщил в соцсетях директор театра Сергей Самодов.
Ранее этот спектакль уже был признан в Крыму, став лауреатом VIII международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта», и высоко оценен экспертным жюри.
Фестиваль античного искусства прошел в Керчи в двадцатый раз. «Боспорские агоны» — традиционное для Керчи мероприятие, которое вызывает большой интерес у жителей и гостей города. Программа полна не только театральными постановками, но и музыкальными событиями, кино— и литературными страницами. В этом году среди участников фестиваля гости из Омска, Караганды, Севастополя, Москвы, Екатеринбурга, Кёльна.
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