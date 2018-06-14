Спектакль Архангельского театра драмы взял Гран-при фестиваля античного искусства в Крыму

Большая часть труппы Архангельского театра драмы провела несколько дней в Крыму. В городе Керчь они представили спектакль «Царь Эдип. Прозрение» на фестивале «Боспорские агоны». Спектакль в необычной обстановке — под открытым небом на горе Митридат — показали 12 июня. На церемонии закрытия, которая прошла вечером 13 июня, стало известно, что постановка архангелогородцев взяла Гран-при.

— Наш путь из варяг в греки — участие в фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи: спектакль «Царь Эдип. Прозрение» получил Гран-при фестиваля. Поздравляю всех, кто помог сделать это реальным, — сообщил в соцсетях директор театра Сергей Самодов.

Ранее этот спектакль уже был признан в Крыму, став лауреатом VIII международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта», и высоко оценен экспертным жюри.

Фестиваль античного искусства прошел в Керчи в двадцатый раз. «Боспорские агоны» — традиционное для Керчи мероприятие, которое вызывает большой интерес у жителей и гостей города. Программа полна не только театральными постановками, но и музыкальными событиями, кино— и литературными страницами. В этом году среди участников фестиваля гости из Омска, Караганды, Севастополя, Москвы, Екатеринбурга, Кёльна.