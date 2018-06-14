Фестиваль «Русские сказки» в парке «Кудыкина Гора»

16 июня, в субботу, в 14.00 в парке «Кудыкина Гора» (село Каменка Задонского района Липецкой области) пройдет фестиваль русских сказок.

На открытом воздухе выступят театр «Трикстер» с новой версией «Руслана и Людмилы» (сказка Пушкина здесь превратится в компьютерную игру в стиле фэнтези); «Театр вкуса» и Yra Makeev с народными сказками; Liquid Theatre с премьерой спектакля iDURAK/Ай, Дурак! и много других коллективов, которые смогут показать свое видение русских сказок, былин и эпоса.

Будут опыты в формате сторителлинг: для юных сказочников запланирован конкурс «Баба Яга живет по соседству».

Ожидаются выступления фольклорных коллективов и исполнителей: Олена Подлужная выступит с программой «Дыхание севера», ансамбль «Поверье» исполнит народные песни, а в программе «Старина нова» можно будет подпевать, танцевать и участвовать в выступлении наравне с артистами.

Запланированы мастер-классы и творческие мастерские.

Дети до 6 лет проходят бесплатно. Если поездка запланирована более, чем на один день, можно остановиться в гостевых домах, вмещающих до 5 человек, или кемпинге.

Полная программа фестиваля тут.

План проезда из Москвы на общественном и личном транспорте тут.