Ещё
«Мы остались близкими людьми»: Владимир Стеклов откровенно рассказал о разводе с первой супругой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

«Мы остались близкими людьми»: Владимир Стеклов откровенно рассказал о разводе с первой супругой 

Teleprogramma.pro 16 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Владимир Стеклов стал интересоваться актерской деятельностью в 9 классе, когда его мама стала работать бухгалтером астраханского Народного театра. Тогда он впервые увидел работу театра изнутри и захотел стать актером. В скором времени Владимир начал заниматься в театральной студии.
Долгие годы успех не приходил к Стеклову — десять лет он работал в провинциальных театрах, а после попал в Москву, где быстро стал довольно востребованным артистом и завоевал любовь зрителей. В большое кино Стеклов попал довольно поздно — ему было уже 35 лет. Постепенно Владимир становился все более узнаваем и чаще появлялся на телеэкранах в полнометражных фильмах и сериалах.
Личная жизнь артиста складывалась весьма необычно. Первой женой Владимира стала Людмила Мощенская, с которой он познакомился еще в Астрахани. Пока Стеклов служил в армии, Людмила вышла замуж, но быстро развелась, так как брак оказался неудачным. После этого Владимир и Людмила вновь случайно встретились и прожили в браке 20 лет, у них родилась дочь Агриппина.
"Когда я принял решение переехать в Москву, меня пригласили в театр, а для Людмилы там не было никаких перспектив. Она хотела остаться дома, играть в нашем провинциальном театре. Но она все же совершила чисто женский поступок. Ради меня она переехала в Москву, строила карьеру с нуля. Ей было очень тяжело", — рассказывает Стеклов.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-821798645052810900_886804424"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Когда к актеру наконец пришла настоящая слава, его брак дал трещину. Тогда же он встретил Александру Захарову. «Я уже зал Александру. но тогда, когда мы начали общаться, между нами ничего не было. Чувства вспыхнули внезапно. Я не позволял себе никаких действий, пока не решился на развод с Людмилой. Мне было трудно решиться, я очень переживал, не мыслил своей жизни без дочки. Людмила несомненно знала, что я испытываю чувства к другой женщине», — признается Стеклов. Несмотря на развод, Владимир и Людмила смогли остаться хорошими друзьями во многом благодаря дочери, а после — внукам.
Впрочем, брак с Захаровой распался через 9 лет. Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга, которая подарила Стеклову дочь Глафиру. Сейчас Ольга и первая жена актера Людмила хорошо общались. К сожалению, и третий брак Стеклова распался. Актер признается, что он не смог сохранить отношения с третьей супругой.
Недавно у Стеклова родился третий ребенок — 70-летний артист и его 37-летняя возлюбленная стали родителями. Артист признается, что отцовство стало для него неожиданностью, но он в любом случае счастлив, что теперь у него есть еще одна дочка.
Teleprogramma.pro: последние новости
Трухин Михаил Николаевич Гришаева Нонна Валентиновна Золотухин Валерий Сергеевич
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Наряд телеведущей сорвал прямую трансляцию
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение