«Мы остались близкими людьми»: Владимир Стеклов откровенно рассказал о разводе с первой супругой

Владимир Стеклов стал интересоваться актерской деятельностью в 9 классе, когда его мама стала работать бухгалтером астраханского Народного театра. Тогда он впервые увидел работу театра изнутри и захотел стать актером. В скором времени Владимир начал заниматься в театральной студии.

Долгие годы успех не приходил к Стеклову — десять лет он работал в провинциальных театрах, а после попал в Москву, где быстро стал довольно востребованным артистом и завоевал любовь зрителей. В большое кино Стеклов попал довольно поздно — ему было уже 35 лет. Постепенно Владимир становился все более узнаваем и чаще появлялся на телеэкранах в полнометражных фильмах и сериалах.

Личная жизнь артиста складывалась весьма необычно. Первой женой Владимира стала Людмила Мощенская, с которой он познакомился еще в Астрахани. Пока Стеклов служил в армии, Людмила вышла замуж, но быстро развелась, так как брак оказался неудачным. После этого Владимир и Людмила вновь случайно встретились и прожили в браке 20 лет, у них родилась дочь Агриппина.

"Когда я принял решение переехать в Москву, меня пригласили в театр, а для Людмилы там не было никаких перспектив. Она хотела остаться дома, играть в нашем провинциальном театре. Но она все же совершила чисто женский поступок. Ради меня она переехала в Москву, строила карьеру с нуля. Ей было очень тяжело", — рассказывает Стеклов.

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Когда к актеру наконец пришла настоящая слава, его брак дал трещину. Тогда же он встретил Александру Захарову . «Я уже зал Александру. но тогда, когда мы начали общаться, между нами ничего не было. Чувства вспыхнули внезапно. Я не позволял себе никаких действий, пока не решился на развод с Людмилой. Мне было трудно решиться, я очень переживал, не мыслил своей жизни без дочки. Людмила несомненно знала, что я испытываю чувства к другой женщине», — признается Стеклов. Несмотря на развод, Владимир и Людмила смогли остаться хорошими друзьями во многом благодаря дочери, а после — внукам.

Впрочем, брак с Захаровой распался через 9 лет. Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга, которая подарила Стеклову дочь Глафиру. Сейчас Ольга и первая жена актера Людмила хорошо общались. К сожалению, и третий брак Стеклова распался. Актер признается, что он не смог сохранить отношения с третьей супругой.

Недавно у Стеклова родился третий ребенок — 70-летний артист и его 37-летняя возлюбленная стали родителями. Артист признается, что отцовство стало для него неожиданностью, но он в любом случае счастлив, что теперь у него есть еще одна дочка.