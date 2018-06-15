Солист иркутского музтеатра стал дипломантом оперного конкурса в Юрмале

Солист Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского Андрей Данилов (младший) стал дипломантом 37-го Международного конкурса оперных певцов имени Ганса Габора «Belvedere», который проходил с 3 по 10 июня 2018 года в Юрмале. Кроме этого Государственный академический Большой театр наградил иркутянина специальным призом — участием в своих мастер-классах.

Отметим, что на конкурсе молодых исполнителей в Юрмале была высокая конкуренция — для участия в «Belvedere» приехали 147 вокалистов со всего мира. Финалистами стали 16 молодых певцов.

Международный конкурс оперных певцов «Belvedere» — один из самых известных в мире. Впервые его организовал бессменный художественный руководитель Венской камерной оперы Ганс Габор в 1982 году в Вене. Конкурс много значит для молодых оперных исполнителей со всего мира, так как в жюри входят руководители самых известных музыкальных театров мира.

«Это был интересный и новый опыт. В этом году на конкурсе мужских голосов было больше, чем обычно. Несмотря на отсутствие большого опыта в полноценной опере, я получил множество лестных отзывов о моих выступлениях. Это очень приятно. Спасибо всем за поддержку и веру в мои силы», — прокомментировал Андрей Данилов.