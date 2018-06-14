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В Москве пройдут последние показы мюзикла «Анна Каренина» в текущем сезоне
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В Москве пройдут последние показы мюзикла «Анна Каренина» в текущем сезоне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Московском театре оперетты пройдут завершающие сезон показы мюзикла «Анна Каренина». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«"Анна Каренина" — словно живая панорама общества вне времени и пространства. Мюзикл удивительно точно передает тончайший психологизм и эмоциональную глубину великого романа Толстого. Герои мюзикла переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. И хотя от происходящего на сцене нас отделяют почти полтора столетия — события, разворачивающиеся перед глазами зрителей, по-настоящему увлекают и захватывают: во все времена они близки и понятны каждому», — говорят создатели спектакля.
В постановке сыграют такие звезды московских мюзиклов, как Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Наталия Быстрова и Лика Рулла. Постановка впервые была показана в октябре 2016 года и завоевала, в частности, премии «Гвоздь сезона» и «Звезда Театрала».
Показы «Анны Карениной» в Московском театре оперетты будут проходить с 19 июня по 1 июля.
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