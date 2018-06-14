Ещё
Наталья Водянова в платье Золушки на гала-концерте по случаю ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Наталья Водянова в платье Золушки на гала-концерте по случаю ЧМ-2018 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера вечером, 13 июня, в центре Москвы состоялся гала-концерт звезд мировой оперной сцены по случаю открытия Чемпионата мира по футболу. Ведущими мероприятия стали российская супермодель Наталья Водянова и прославленный пианист Денис Мацуев.
Наталья Водянова и Денис Мацуев
Главной героиней вечера стала, конечно же, Наталья. Поклонники модели и зрители концерта не могли оторвать взгляда от Водяновой в платьет Золушки — так его назвали фолловеры звезды. Автором голубого фатинового платья с ручной аппликацией стала российский дизайнер Ульяна Сергеенко.
«Наша Золушка на балу», «Такая светлая и воздушная», «Как вам идет этот наряд! Вы прекрасны», — пишут пользователи социальной сети Инстаграм под фото с концерта.
Наталья Водянова, фото из Instagram
К слову, на сцену в этот вечер также вышли: Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова и многие другие звезды мировой сцены.
Наталья Водянова, фото из Instagram
Журнал ОК!: последние новости
Андрей Соколов дебютирует на сцене Театре наций в спектакле «Утопия» Ани Лорак взбудоражила поклонников фотографией в сети «Кинотавр-2018»: почему фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» называют фаворитом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
10 фильмов, которые будут держать вас в напряжении
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение