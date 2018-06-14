Наталья Водянова в платье Золушки на гала-концерте по случаю ЧМ-2018

Вчера вечером, 13 июня, в центре Москвы состоялся гала-концерт звезд мировой оперной сцены по случаю открытия Чемпионата мира по футболу. Ведущими мероприятия стали российская супермодель Наталья Водянова и прославленный пианист Денис Мацуев

Наталья Водянова и Денис Мацуев

Главной героиней вечера стала, конечно же, Наталья. Поклонники модели и зрители концерта не могли оторвать взгляда от Водяновой в платьет Золушки — так его назвали фолловеры звезды. Автором голубого фатинового платья с ручной аппликацией стала российский дизайнер Ульяна Сергеенко

«Наша Золушка на балу», «Такая светлая и воздушная», «Как вам идет этот наряд! Вы прекрасны», — пишут пользователи социальной сети Инстаграм под фото с концерта.

Наталья Водянова, фото из Instagram

Наталья Водянова, фото из Instagram