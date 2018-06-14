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Водянова блеснула сказочным нарядом на гала-концерте по случаю ЧМ-2018
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Водянова блеснула сказочным нарядом на гала-концерте по случаю ЧМ-2018 

WomanHit.ru 20 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В этом году Наталья Водянова стала послом чемпионата мира по футболу. Вчера на Красной площади состоялся гала-концерт, посвященный открытию ЧМ-2018. Модель приняла участие в мероприятии в качестве ведущей. Вместе с пианистом Денисом Мацуевым она вышла на сцену в пышном голубом платье кутюрной линии брэнда Ульяны Сергеенко.
В нем манекенщица была похожа на сказочную принцессу. За время своего пребывания в столице звезда успела пообщаться с испанским певцом Пласидо Доминго, а также услышать живые выступления Анны Нетребко, Хуана Диего Флореса, Юсифа Эйвазова и других оперных артистов.
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