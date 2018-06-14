В «Неге» на Дмитровке прошла встреча со знаменитым артистом мюзиклов

В центре культуры и творчества «Нега», который расположен на Дмитровском шоссе, состоялась встреча с известным актером Ильей Шульманом. Мероприятие прошло в рамках лекционной программы «Встреча с профессией». Об этом рассказал художественный руководитель ЦКТ «Нега» Андрей Никульшин — Артист театра и мюзиклов Илья Шульман рассказал нам об удивительном мире, развернувшемся за кулисами живого театрализованного представления, — поделился Никульшин. Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Запись по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)