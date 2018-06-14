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В «Неге» на Дмитровке прошла встреча со знаменитым артистом мюзиклов
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В «Неге» на Дмитровке прошла встреча со знаменитым артистом мюзиклов 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре культуры и творчества «Нега», который расположен на Дмитровском шоссе, состоялась встреча с известным актером Ильей Шульманом. Мероприятие прошло в рамках лекционной программы «Встреча с профессией». Об этом рассказал художественный руководитель ЦКТ «Нега» Андрей Никульшин.
— Артист театра и мюзиклов Илья Шульман рассказал нам об удивительном мире, развернувшемся за кулисами живого театрализованного представления, — поделился Никульшин.
Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Запись по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)
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