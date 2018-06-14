Юные таланты школы «Класс-центр» представят спектакль на Большой Академической

Спектакль «Школа для дураков» дадут 14 июня старшеклассники школы «Класс-центр» в Коптеве. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Формально «Школа для дураков» — это книга о подростке, который страдает раздвоением личности и поэтому учится в специальной школе, — сказано в материале. — Мы погружаемся в его внутренний мир, в «поток» его сознания и видим реальность через призму его восприятия. И вдруг открываем для себя, что это роман о каждом человеке, живущем в постоянном и мучительном диалоге с собой, пытающемся понять мир и себя в нем».

Начало в 19.00. Адрес «Класс-центра»: улица Большая Академическая, дом 11А. (вт)