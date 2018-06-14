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Мольер в Москве: Премьера спектакля «Дон Жуан» в Сатириконе
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Мольер в Москве: Премьера спектакля «Дон Жуан» в Сатириконе 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
20.06.2018 состоится пресс-конференция, приуроченная премьере спектакля «Дон Жуан»20.06.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мольер в Москве: Премьера спектакля „Дон Жуан“ в Сатириконе» 24, 25, 26 и 31 июля на сцене «Планеты КВН» в Москве будет впервые представлен спектакль «Дон Жуан» по комедии Мольера с Константином Райкиным и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Режиссёром спектакля выступил Егор Перегудов, это его вторая работа в Сатириконе. В постановке задействованы лучшие артисты, костюмеры, декораторы и художники по свету театра.
В ходе пресс-конференции создатели спектакля расскажут о работе над «Доном Жуаном», а также раскроют маленькие секреты предстоящего выступления.
Участники пресс-конференции: — Руководитель театра Сатирикон, народный артист России Константин Райкин; — Режиссёр спектакля Егор Перегудов; — Лауреат премии «Ника», актёр театра и кино Тимофей Трибунцев; — Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Агриппина Стеклова; — Заслуженная артист Российской Федерации, режиссёр, актёр театра и кино Владимир Большов. Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 14:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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