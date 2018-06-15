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Воронежский театр оперы и балета могут построить на дамбе водохранилища
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Воронежский театр оперы и балета могут построить на дамбе водохранилища 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На пресс-конференции с журналистами врио губернатора Воронежской области Александр Гусев рассказал о планах по реконструкции театра оперы и балета.
Ждет ли театр реконструкция, либо его перенесут в новое здание, пока неизвестно. По словам главы региона, судьба театра решится до конца года.
«Было проведено предварительное обследование, которое выявило частичную утрату инженерных свойств здания театра. Реконструкция была бы более правильным шагом, но в объеме того здания, которое есть сейчас, мы не сможем сделать современный театр — требуются дополнительные помещения. Есть горячие головы, которые говорят: «давайте в сквер выходить, начнем там строить». Правильно ли это? Скорее всего, нет. Или: «давайте в землю зарываться». Конечно, решать специалистам, и мы таких специалистов найдем. Но рассматриваем и возможность строительства нового театра», — прокомментировал Александр Гусев.
Один из вариантов размещения нового здания театра — намывные территории Воронежского водохранилища. Также врио губернатора добавил, что на время, когда будут проводиться работы, труппу театра не распустят.
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