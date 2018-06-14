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Уикенд 16-17 июня в Воронеже: концерт в Рамони и закрытие Платоновфеста
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Уикенд 16-17 июня в Воронеже: концерт в Рамони и закрытие Платоновфеста 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Послушать музыку в парке Рамонского замка
16 июня в парке Рамонского замка пройдет традиционный для Платоновского фестиваля искусств опен-эйр. На фестиваль в Воронеж приедет австрийская группа DelaDap. Компанию ей составит специальный гость — молодой российский мультиинструменталист, автор песен и певец из Подмосковья Антон Макаров. DelaDap — австрийский музыкальный проект, основанный диджеем и продюсером Стати Вана. Название DelaDap по-цыгански означает «Дай мне бит».
Что: «Музыка в парке Рамонского замка»
Где: парк Рамонского замка
Когда: 16 июня в 21:30  Побывать на последних фестивальных событиях
Последние дни работы Платоновфеста будут насыщенными — творческие встречи, спектакли, концерты, продолжают работать выставки. Закроет фестиваль «Автобиография» Уэйн МакГрегора 17 июня в 18:00 в Воронежском театре оперы и балета. Уэйн МакГрегор впервые в истории мировой хореографии пошел на столь неординарный шаг — сотрудничество с ведущими генетиками мира и расшифровку полной последовательности своего генома. Переосмысляя природный код через творчество, используя мемуары и документы, МакГрегор исследует в этом балете собственную биографию и задается вопросом: «Как понять жизнь?».
Что: закрытие Платоновфеста
Где: Воронежский театр оперы и балета
Когда: 17 июня в 18:00  Сдать нормы ГТО  В Воронеже пройдет этап Всероссийского тура ГТО «Готов» в субботу, 16 июня с 13:00 до 18:00, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» (Московский просп., 175). Для участия обязательна регистрация на сайте gotov.club.
Что: этап Всероссийского тура ГТО «Готов»
Где: СОК «Олимпик»
Когда: 16 июня с 13:00 до 18:00  Поучаствовать в спортивных мастер-классах
17 июня в Воронеж прибудут участники патриотического проекта «Автопробег Памяти», приуроченного ко Дню памяти и скорби в России. В 10.00 на территории парка им. А. Л. Дурова состоится встреча с участниками автопробега. В программе: выступление звезд спорта и эстрады и спортивные мастер-классы.
Что: встреча с участниками «Автопробега Памяти»
Где: парк им. Дурова
Когда: 17 июня с 10:00
АиФ: последние новости
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