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Полиция искала бомбу у театра Андрея Миронова в Петербурге
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Полиция искала бомбу у театра Андрея Миронова в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Днем 14 июня на Большом проспекте петроградской стороны у театра имени Андрея Миронова правоохранители обнаружили бесхозную сумку. Ситуацию телеканалу «360» прокомментировала помощник художественного руководителя Елена Феофанова.
Источник фото: соцсети
Как рассказали в театре, об оцеплении улиц никто из дирекции не слышал. К 15:00, судя по камерам видеонаблюдения, полицейских уже не было. «Сейчас никого нет. Полиция даже не заходила в театр», — подчеркнула Феофанова.
Она отметила, что проверка, возможно, проходила ближе к «жуткому бару», который находится по соседству. Ранее о бесхозной сумке у театра имени Андрея Миронова на Каменноостровском проспекте сообщал «Росбалт» со ссылкой на очевидцев.
Торговый комплекс «МЕГА» в Омске эвакуировали из‐за сообщения о заложенной бомбе четвертый раз за сутки.
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