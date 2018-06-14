Полиция искала бомбу у театра Андрея Миронова в Петербурге

Днем 14 июня на Большом проспекте петроградской стороны у театра имени Андрея Миронова правоохранители обнаружили бесхозную сумку. Ситуацию телеканалу «360» прокомментировала помощник художественного руководителя Елена Феофанова.

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Как рассказали в театре, об оцеплении улиц никто из дирекции не слышал. К 15:00, судя по камерам видеонаблюдения, полицейских уже не было. «Сейчас никого нет. Полиция даже не заходила в театр», — подчеркнула Феофанова.

Она отметила, что проверка, возможно, проходила ближе к «жуткому бару», который находится по соседству. Ранее о бесхозной сумке у театра имени Андрея Миронова на Каменноостровском проспекте сообщал «Росбалт» со ссылкой на очевидцев.

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