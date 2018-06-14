Бутовский театр-студия «Гротеск» стал дипломантом фестиваля «Волшебный занавес»

Этот театральный коллектив репетирует и выступает в школе №1613. Именно сайт родной школы первым сообщил о его успехе.

Звания дипломантов и диплом первой степени на IX открытом Фестивале школьных театров «Волшебный занавес» юные актёры «Гротеска» обрели в номинации «Музыкальный театр». Сам фестиваль проходил в Москве — в Доме творчества детей и молодёжи (ДТД и М) «Восточный».

А возглавляют театр-студию «Гротеск» Дмитрий Петрик и Татьяна Гузяева. Своим нынешним успехом «Гротеск» обязан не только игре юных актёров, но и работе руководителей студии. Те и другие внесли свой вклад в заслуженный успех коллектива.