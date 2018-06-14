Ураза-байрам, хиппи, уличные театры. Куда сходить в Уфе в длинные выходные?

Благодаря празднику разговения мусульман, жители Башкирии отдыхают три дня. 15 июня праздничные мероприятия пройдут во всех мечетях столицы. В оставшиеся два дня можно побыть хиппи или потренироваться в своих способностях болельщика на кубке дворовых команд.

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Ураза-Байрам

В программе мусульманского праздника гаит-намаз (праздничная молитва), проповеди и праздничные угощения, время — с 8 до 11 утра.

Адреса мечетей в Уфе, где будут проходить празднование:

мечети-медресе «Ляля-Тюльпан» (ул. Комарова, 5) в первой соборной мечети (ул. Тукаева, 52) резиденции ДУМ РБ (ул. Чернышевского, 103)«Ихлас» (ул. Сочинская, 43) в медресе имени Марьям Султановой (ул. МустаяКарима, 3)«Мадина» (ул. Гатчинская, 1)«Асия» (поселок Максимовка) религиозной организации «Фаляк» (ул. 40 лет Октября, 9/1)«Мунира» (ул. Заозерная, 2)«Гуфран» (ул. Алтайская, 19)«Хамза Хаджи» (ул. Гагарина, 16«Дания» (пос. Тимашево)«Рамазан» (ул. Бабушкина, 3)«Фатиха» (ул. Ш. Бабича, 8) махалля «Инорс» (ул. Сельско-Богородская, 45/1) махалля «Мадина» (ул. Фронтовых бригад, 10, корп. 25) махалля поселка Нагаевов строящихся мечетях поселка Старые Турбаслыв Шакше.

Местом массового празднования Ураза-байрама станет площадь перед лайфстайл-центром «Башкирия», где в 11:30 начнутся народный гуляния.

Состоится концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, детская анимация, халаль-ярмарка и угощение пловом. С поздравительной речью выступит председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин

Выставка «Табынская»

ВДНХ Экспо с 10.00 часов.

В этот день открывается традиционная православная выставка-ярмарка Уфимской епархии. Святыней выставки станет икона Божией Матери «Табынская», а также прибудет ковчег с частицей мощей Серафима Саровского. В выставке будут участвовать экспозиции храмов и монастырей Сирии, Греции, Грузии, Осетии, Израиля, Украины, Узбекистана и многих городов России. В программе также духовные беседы и концерты.

Квартирник в парке «Ватан»

Открытая библиотека парка«Ватан» в 19.00 часов.

Гостей ждет кавер-музыка в акустическом исполнении молодых музыкантов и авторские композиции опытных бардов и групп со всей Башкирии. Будут угощать чаем и кофе.

16 ИЮНЯ, СУББОТА

Кубок по мини-футболу среди дворовых команд

Парк культуры и отдыха «Первомайский» в 10.00 часов.

Кубок по мини-футболу среди дворовых команд — настоящая тренировка перед ЧМ-2018. И хотя среди 16-летних футболистов нет пока именитых игроков, а приз — всего 15 тыс. рублей — на поле будет жарко. Поболеть заюных футбольных дарований можно бесплатно в течение всего дня.

Фестиваль «День хиппи»

На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» с 14.00 часов.

Праздник в честь самых мирных, любвеобильных и светлых людей проходит уже в 3 раз. Основу фестиваля составит концерт с нетипичной музыкой. Хэдлайнеры фестиваля: группы «Станционный смотритель» (Самара) и «Бранимир» (Волгоград). Также выступят питерский андеграунд группа «Устрица», уфимские группы «Берег» с соло на скрипке и «25 кадр». В программе также радуга — маркет, мастер-классы хиппи, индейская деревня, фотозоны и танцплощадка.

Фестиваль уличных театров АРТ-Планета

ТРЦ «Планета» в 14:30 часов.

Пятый ежегодный фестиваль уличных театров приготовил много самых разных постановок: от клоунады и пантомимы до экзистенциальных перфомансов и направления street-art. На трех театральных уик-эндах будут представлены новые жанры театрального искусства, а также наиболее колоритные виды современной городской субкультуры.

Выступления пройдут 16 июня, 18 июля и 21 августа. А 15 сентября состоится грандиозный финал, который порадует гостей ретроспективным показом спектаклей, яркими танцевальными и музыкальными выступлениями и авторскими мастер-классами.

В эту субботу фестиваль откроется интерактивным карнавальным шествием по ТРЦ иперформансом в исполнении артистов уличного театра Альметьевска. Для детей представления покажут детская театральная студия «Абсолютный мир», Театр юного зрителя и цирковая труппа«Чародеи». Главным же спектаклем будет интерактивный «Бермудский треугольник» от ижевских артистов. Также будут организованы мастер-классы по актерскому мастерству и изготовлению кукол-марионеток.

17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мультимедийные выставки « Рерих Айвазовский , Климт, Ван Гог и Дали»

Центр современного искусства «Облака» с 10.00 часов.

Пять мультимедийных выставок таких выдающихся художников, как Николай Рерих, Иван Айвазовский, Густав Климт , Ван Гог и Сальвадор Дали будут идти все лето в честь пятилетия центра. Выставки идут по расписанию в начале каждого часа. Действует специальный абонемент на все 5 выставок. Единоразовый билет — 250-350 руб.

Расписание выставок:

10.00 — Айвазовский.11.00 — Рерих.12.00 — Дали.13.00 — Ван Гог.14.00 — Айвазовский.15.00 — Рерих.16.00 — Климт.17.00 — Ван Гог.18.00 — Климт.19.00 — Рерих.

20.00 — Айвазовский.

21.00 — Климт.