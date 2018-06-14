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Школьники из Черемушек познакомились с «Колдуньей высшего разряда»
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Школьники из Черемушек познакомились с «Колдуньей высшего разряда» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Московская летняя смена в школе № 2115 предусматривает развивающие мероприятия, связанные с выездом в интересные места столицы. На этот раз школьники посетили театр «Бенефис», где они приняли участие в интерактивном спектакле «Колдунья высшего разряда».
Эта музыкальная волшебно-фантастическая феерия прошла по мотивам английских сказок. Колдунья самого высшего разряда, мамаша Ригби, решает вступить в борьбу со злом в этом мире. Для победы добра она прибегает к чарам и колдовству. У нее есть непослушный и хулиганистый кот Дикон, совершенно отбившийся от рук. Из огородного пугала Ригби создает ему приятеля по имени Шлямпомпо, которого наделяет добрыми человеческими качествами. Он должен служить примером Дикону, а жадный судья Куккинг мешает Поэту жениться на обожаемой им прекрасной девушке Поли. Словом, происходило в спектакле очень много, но добрая и умная колдунья находила выход из любой ситуации.
Другая группа воспитанников с положительными эмоциями вернулась из Дарвиновского музея, где они познакомились с выставкой «В мире древних животных». Кроме этого, школа № 15 организовала для участников Московской летней смены прекрасную экскурсию в Музей боевой славы.
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