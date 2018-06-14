Без острых вопросов. Александр Гусев не оценил спектакль «100% Воронеж» 

Глава региона отметил, что открытием Платоновского фестиваля этот спектакль делать не следовало. Глава региона Александр Гусев высказал своё мнение о спектакле-открытии Платоновского фестиваля «100% Воронеж». На пресс-конференции, которая прошла в рамках медиафорума в четверг, 14 июня, он отметил, что любой из присутствовавших на форуме журналистов за куда меньшие деньги написал бы гораздо более острые вопросы, чем режиссёра Хельгард Хауг и Штефан Кэги. Александр Гусев отметил, что «100% Воронеж» — не спектакль-открытие фестиваля. Глава региона подчеркнул, что это исключительно личное мнение, но для открытия следовало бы использовать «какой-то более яркий элемент». А дирекции и художественному руководителю фестиваля Михаилу Бычкову нужно подумать над тем, чтоб проводить открытие фестиваля в общественных пространствах города. — В спектакле я не увидел ничего неприемлемого для себя, в том числе и с точки зрения вопросов. Но это стоит 7 млн рублей, из них 3,5 млн рублей — это гонорары двух режиссеров. Думаю, что за полтора миллиона рублей любой из вас за вечер написал бы куда более острые вопросы, чем те, которые прозвучали там. Сама форма, может, и не плохая, когда жители, а не актеры участвуют. И это достаточно живенько все получилось. Понравилось, как люди играли, как раскрепощенно вели себя перед зрительным залом. Но сам спектакль не показался мне настолько интересным, что его стоило бы ставить как спектакль-открытие, — отметил Александр Гусев.
В спектакле «100% Воронеж» приняли участие 100 горожан. Они представили статистическую выборку населения миллионного города. Участники отбирались по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям по формуле: один человек олицетворяет 1% населения. Со сцены горожане рассказали о себе и своём образе жизни. Справка VII I международный Платоновский фестиваль искусств пройдёт в Воронеже с 6 по 17 июня 2018 года. В нем примут участие более 30 коллективов и исполнителей из 13 стран мира: Австрии, Германии, Греции, Израиля, Норвегии, России, США, Франции, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Италии, Ирландии. Программа фестиваля ежегодно включает направления «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература». Елена Гончарова