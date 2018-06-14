Ещё
Без острых вопросов. Александр Гусев не оценил спектакль «100% Воронеж»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Без острых вопросов. Александр Гусев не оценил спектакль «100% Воронеж» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Глава региона отметил, что открытием Платоновского фестиваля этот спектакль делать не следовало. Глава региона Александр Гусев высказал своё мнение о спектакле-открытии Платоновского фестиваля «100% Воронеж». На пресс-конференции, которая прошла в рамках медиафорума в четверг, 14 июня, он отметил, что любой из присутствовавших на форуме журналистов за куда меньшие деньги написал бы гораздо более острые вопросы, чем режиссёра Хельгард Хауг и Штефан Кэги. Александр Гусев отметил, что «100% Воронеж» — не спектакль-открытие фестиваля. Глава региона подчеркнул, что это исключительно личное мнение, но для открытия следовало бы использовать «какой-то более яркий элемент». А дирекции и художественному руководителю фестиваля Михаилу Бычкову нужно подумать над тем, чтоб проводить открытие фестиваля в общественных пространствах города. — В спектакле я не увидел ничего неприемлемого для себя, в том числе и с точки зрения вопросов. Но это стоит 7 млн рублей, из них 3,5 млн рублей — это гонорары двух режиссеров. Думаю, что за полтора миллиона рублей любой из вас за вечер написал бы куда более острые вопросы, чем те, которые прозвучали там. Сама форма, может, и не плохая, когда жители, а не актеры участвуют. И это достаточно живенько все получилось. Понравилось, как люди играли, как раскрепощенно вели себя перед зрительным залом. Но сам спектакль не показался мне настолько интересным, что его стоило бы ставить как спектакль-открытие, — отметил Александр Гусев.
В спектакле «100% Воронеж» приняли участие 100 горожан. Они представили статистическую выборку населения миллионного города. Участники отбирались по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям по формуле: один человек олицетворяет 1% населения. Со сцены горожане рассказали о себе и своём образе жизни. Справка VII I международный Платоновский фестиваль искусств пройдёт в Воронеже с 6 по 17 июня 2018 года. В нем примут участие более 30 коллективов и исполнителей из 13 стран мира: Австрии, Германии, Греции, Израиля, Норвегии, России, США, Франции, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Италии, Ирландии. Программа фестиваля ежегодно включает направления «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература». Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже на 1,5 месяца ограничили движение на улице в Коминтерновском районе Выплата ежемесячных пособий на первого ребёнка начнётся с 1 января 2018 года Войди в историю! Воронежцев приглашают поучаствовать в съёмках музыкального клипа к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смешные нелепости в прямом эфире
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
10 фильмов, которые будут держать вас в напряжении
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение