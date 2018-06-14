Опера-променад «Пиковая Дама» покажет финальные спектакли

Опера-променад «Пиковая дама», при партнерстве с брендом ОНЕГИН, завершает сезон показов в Москве. Но разгадать тайну трёх карт ещё можно успеть, граф Сен-Жермен будет встречать гостей в пространстве Troyka Multispace (старинном особняке Гончаровых-Филипповых, принадлежавшем семье Натальи Гончаровой , супруги Александра Пушкина, и проданном в уплату карточного долга) на Яузской улице до 13 июля.

«Пиковая дама», созданная творческим объединением ALTRULION и режиссёром Александром Легчаковым, стала мировой премьерой, впервые представив зрителям оперу в иммерсивном формате осенью 2017 года. С того момента постановку посмотрели более 15 тысяч человек.

В каждом спектакле участие принимают 70 артистов, хор и танцоры, в то время как зрителей всего 54 — по количеству карт в колоде. Все артисты постановки — ведущие солисты московских театров. В одном из составов роль Германна исполняет известный широкой аудитории Петр Налич , который участвовал в спектакле «Пиковая дама» в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского.

Музыкальный руководитель оркестра и дирижер-постановщик Андрей Рейн. В качестве саунд-продюсера оперы-променада выступил молодой композитор Никола Мельников, за хореографию отвечает Олег Глушков . Помимо тщательно продуманных декораций, созданных художником Полиной Бахтиной , и живого оркестра, зрителей погружают в атмосферу запахи, игра света и видео-проекции.

Гости прямо на входе в особняк попадают на мистический обряд и становятся свидетелями посвящения в тайну трех карт. Сам автор «Пиковой Дамы», Александр Сергеевич Пушкин, является гидом зрителей и заботится о том, чтобы ни одна деталь постановки не осталась без внимания. На память каждый гость особняка получает особый подарок от Графини и бренда Онегин — книгу с двумя великими произведениями Пушкина «Пиковая Дама» и “ Евгений Онегин ”.

Даты заключительных показов: 13, 15, 21, 22 июня; 5, 6, 12, 13 июля.