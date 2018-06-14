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«Однорукий из Спокана»
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«Однорукий из Спокана» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Премьера спектакля Владимира Панкова, созданного по пьесе известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха.
Трагифарс о страннике, который одержим поисками собственной руки и жаждой мести — и попутно берет в заложники пару незадачливых мелких жуликов в американском провинциальном отеле — оборачивается удивительным жанром саундрамы. «Это молодежная история, в которой нам стало интересно изучить стилистику иностранного черного юмора и перенести его на отечественную сцену. Посмотреть, как эта стилистика будет звучать на языке саундрамы, который в этот раз будет строиться на сочетании ирландского фольклора и церковной афро-американской музыки», — говорит постановщик Владимир Панков.
В ролях: Андрей Заводюк, Павел Акимкин, Александр Занин, Алексей Лысенко, Виктор Маминов, Сергей Родюков, Яна Чекина, Алексей Гусаров, Владимир Смирнов, Григорий Спиридонов. Также постановка станет театральным дебютом для актрисы Александры Бортич.
18, 19 и 20 июня в 19:00, Центр драматургии и режиссуры на Соколе (Ленинградский проспект, 71г).
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