«Однорукий из Спокана»

Трагифарс о страннике, который одержим поисками собственной руки и жаждой мести — и попутно берет в заложники пару незадачливых мелких жуликов в американском провинциальном отеле — оборачивается удивительным жанром саундрамы. «Это молодежная история, в которой нам стало интересно изучить стилистику иностранного черного юмора и перенести его на отечественную сцену. Посмотреть, как эта стилистика будет звучать на языке саундрамы, который в этот раз будет строиться на сочетании ирландского фольклора и церковной афро-американской музыки», — говорит постановщик Владимир Панков.

18, 19 и 20 июня в 19:00, Центр драматургии и режиссуры на Соколе (Ленинградский проспект, 71г).