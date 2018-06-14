Студентка из Афганистана: «За кого буду болеть? Конечно, за Россию!»

Садия Хуссайн живет в Самаре семь месяцев. Девушка изучает русский язык и является студенткой Самарского университета — она изучает программирование. «Как я оказалась в Самаре? В Москве много университетов, но и конкурс на поступление больше. Я выбрала Самару, этот город поменьше, и он мне подходит. Учусь бесплатно, и даже получаю стипендию».

"Весной я бывала в театре оперы и балета, а теперь с удовольствием буду приходить на площадь на фестиваль болельщиков смотреть футбол. Здесь очень здорово и отличная атмосфера! За кого буду болеть? Мои друзья болеют за Сенегал и Коста-Рику. А я — конечно, за Россию!", — передает слова болельщицы корреспондент Волга Ньюс.