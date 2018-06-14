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Воронежский театр оперы и балета может переехать на Петровскую набережную
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Воронежский театр оперы и балета может переехать на Петровскую набережную 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Решение региональные власти примут до конца 2018 года. Решение о дальнейшей судьбе здания воронежского театра оперы и балета региональные власти примут до конца 2018 года. Его либо реконструируют, либо превратят в музей, а новый театр построят на Петровской набережной. Об этом рассказал врио губернатора Александр Гусев в четверг, 14 июня. К реконструкции театра планировалось приступить уже в 2018 году. В 2016 году эксперты оценили состояние здания, выявили частичную утрату сооружением инженерных свойств и оценили стоимость работ в 1-1,5 млрд рублей. На форуме «Зодчество VRN» в 2016 году воронежские архитекторы представили два варианта реконструкции театра, в том числе за счёт возведения пристройки в Пушкинском сквере, а немецкий архитектор Йорг Кюммель предложил увеличить воронежский Оперный театр за счет создания репетиционных зданий под площадью Ленина. Их он предложил накрыть стеклянной крышей и сделать еще одной достопримечательностью Воронежа. Однако, по мнению Александра Гусева, варианты расширять театр за счёт поглощения площадей сквера или «зарываться под землю» имеют недостатки. — Нужно принять решение о реконструкции или новом строительстве. Конечно, реконструкция, на мой взгляд, была бы более правильной. Но она сложна. В объёме существующего здания мы не сможем создать современный театр. Требуются дополнительные помещения, но при строительстве пристройки или помещений под землей мы не все сможем там организовать. Решать специалистам, мы таких найдем. Но в том числе рассматриваем и строительство нового театра. А старое здание можно будет использовать в таком случае как музей, — рассказал Александр Гусев. Для нового здания оперного театра власти уже присмотрели места — на намытых территориях, прилегающих к Петровской набережной. Елена ГончароваФото — www.вечернийворонеж.рф
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