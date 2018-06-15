Две городские экскурсии пройдут в Барнауле 16-17 июня

Две экскурсии запланированы в Барнауле на предстоящие выходные, 16-17 июня. В субботу горожан приглашают на экскурсию по парку «Центральный», который хранит память о первой улице города, об аптекарском, Ботаническом садах, саде школьного общества. Группа встречается в 11:00 часов у центрального входа в парк, запись по телефону 63-35-75.

В воскресенье состоится экскурсия «Барнаул Демидовский», ее участники пройдут по улицам Пушкина, Ползунова. Экскурсовод расскажет о пл. Свободы и Демидовской площади. Сбор группы у главного входа в центральный парк. Запись по телефонам: 69-14-70, 69-14-80.