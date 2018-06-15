Ещё
Две городские экскурсии пройдут в Барнауле 16-17 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Две городские экскурсии пройдут в Барнауле 16-17 июня 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Две экскурсии запланированы в Барнауле на предстоящие выходные, 16-17 июня. В субботу горожан приглашают на экскурсию по парку «Центральный», который хранит память о первой улице города, об аптекарском, Ботаническом садах, саде школьного общества. Группа встречается в 11:00 часов у центрального входа в парк, запись по телефону 63-35-75.
В воскресенье состоится экскурсия «Барнаул Демидовский», ее участники пройдут по улицам Пушкина, Ползунова. Экскурсовод расскажет о пл. Свободы и Демидовской площади. Сбор группы у главного входа в центральный парк. Запись по телефонам: 69-14-70, 69-14-80.
АиФ — Алтай: последние новости
Чем займётся летом Молодёжный театр Алтая? В алтайском театре музкомедии вновь проведут ремонт В 2018 году увеличена компенсация стоимости путевки в детский лагерь?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику4
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура2
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Шутки в мультиках, которые поймут только взрослые
10 фильмов, которые будут держать вас в напряжении
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-ых, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
11:23
Звезды, которые любят поскандалить
Кино
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение