Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле 16 и 17 июня

16 июня / суббота

Открытие выставки клуба собаководства

На территории «ЭкоЯрмарки ВДНХ» состоится открытие выставки клуба собаководства «Кеннел-Союз Алтай».

Начало в 09.00.

Место проведения: ул. Взлётная, 2к.

Вход свободный.

Пешеходная экскурсия

Барнаульцев и гостей города приглашают принять участие в пешеходной экскурсии по парку Центрального района «Парк „Центральный“ — парк с историей!».

Экскурсовод расскажет о самой первой улице города, заложенном когда-то в парке аптекарском и Ботаническом садах, а так же семейные истории, которые хранит парк.

Начало в 11.00.

Место встречи: у главных ворот в парка Центрального района.

Стоимость участия: взрослые — 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 120 руб., для детей до 6 лет участие бесплатное.

Гаражка Sale

В пятницу в Барнауле пройдёт фестиваль распродажи различных вещей «Гаражка Sale».

Здесь по низким ценам можно будет приобрести интересные вещи — от самых странных, до самых модных и качественных.

В распродаже примут участие хенд-мейкеры, фэшн-дизайнеры, бьюти-профи и обычные барнаульцы.

Время проведения: с 12.00 до 20.00.

Место проведения: пр. Строителей, 135, 2 этаж.

Вход свободный.

Спектакль «Почему киты после смерти взрываются»

На сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» театральное товарищество «Нос» покажет клоунаду «Почему киты после смерти взрываются».

У каждого человека время от времени возникает вопрос: «А зачем собственно жить?». Вот об этом, и о некоторых других извечных вопросах и будет идти разговор. Спектакль — прямой диалог с залом, сделанный на стыке двух, казалось бы, несочетаемых жанров — клоунады и литературного театра.

Начало в 17.17.

Место проведения: ул. Ползунова, 37.

Стоимость билета 250-300 руб.

Ночной бал на «барнаульском Арбате»

На «барнаульском Арбате» пройдёт первый в Барнауле ночной бал в стилистике XIX века.

Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории Барнаула, научат танцевать несложные танцы XIX века и играть в бальные игры.

Время проведения: с 21.00 до 02.00.

Место проведения: пешеходная зона ул. Мало-Тобольская.

Участие бесплатное.

17 июня / воскресение

Фестиваль творчества «Пломбир»

В парке «Солнечный ветер» впервые в городе пройдёт Фестиваль творчества «Пломбир».

Номинации: хореография, вокал, цирковое искусство, театр моды, свободный жанр.

Справки по тел. 8-983-354-2141.

Начало в 10.00.

Место проведения: пр. Ленина, 152в.

Вход для зрителей свободный.

Фестиваль Красок

В парке «Эдельвейс» состоится Фестиваль Красок «Happy Color Fest».

В программе: зажигательная танцевальная музыка от лучших ди-джеев города, конкурсы, танцевальные мастер-классы, розыгрыши призов и фотоотчёт.

Время проведения: с 12.00 до 18.00.

Место проведения: ул. Юрина, 275и.

Вход свободный.