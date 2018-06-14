Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле 16 и 17 июня 

16 июня / суббота
Открытие выставки клуба собаководства
На территории «ЭкоЯрмарки ВДНХ» состоится открытие выставки клуба собаководства «Кеннел-Союз Алтай».
Начало в 09.00.
Место проведения: ул. Взлётная, 2к.
Вход свободный.
Пешеходная экскурсия
Барнаульцев и гостей города приглашают принять участие в пешеходной экскурсии по парку Центрального района «Парк „Центральный“ — парк с историей!».
Экскурсовод расскажет о самой первой улице города, заложенном когда-то в парке аптекарском и Ботаническом садах, а так же семейные истории, которые хранит парк.
Начало в 11.00.
Место встречи: у главных ворот в парка Центрального района.
Стоимость участия: взрослые — 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 120 руб., для детей до 6 лет участие бесплатное.
Гаражка Sale
В пятницу в Барнауле пройдёт фестиваль распродажи различных вещей «Гаражка Sale».
Здесь по низким ценам можно будет приобрести интересные вещи — от самых странных, до самых модных и качественных.
В распродаже примут участие хенд-мейкеры, фэшн-дизайнеры, бьюти-профи и обычные барнаульцы.
Время проведения: с 12.00 до 20.00.
Место проведения: пр. Строителей, 135, 2 этаж.
Вход свободный.
Спектакль «Почему киты после смерти взрываются»
На сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» театральное товарищество «Нос» покажет клоунаду «Почему киты после смерти взрываются».
У каждого человека время от времени возникает вопрос: «А зачем собственно жить?». Вот об этом, и о некоторых других извечных вопросах и будет идти разговор. Спектакль — прямой диалог с залом, сделанный на стыке двух, казалось бы, несочетаемых жанров — клоунады и литературного театра.
Начало в 17.17.
Место проведения: ул. Ползунова, 37.
Стоимость билета 250-300 руб.
Ночной бал на «барнаульском Арбате»
На «барнаульском Арбате» пройдёт первый в Барнауле ночной бал в стилистике XIX века.
Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории Барнаула, научат танцевать несложные танцы XIX века и играть в бальные игры.
Время проведения: с 21.00 до 02.00.
Место проведения: пешеходная зона ул. Мало-Тобольская.
Участие бесплатное.
17 июня / воскресение
Фестиваль творчества «Пломбир»
В парке «Солнечный ветер» впервые в городе пройдёт Фестиваль творчества «Пломбир».
Номинации: хореография, вокал, цирковое искусство, театр моды, свободный жанр.
Справки по тел. 8-983-354-2141.
Начало в 10.00.
Место проведения: пр. Ленина, 152в.
Вход для зрителей свободный.
Фестиваль Красок
В парке «Эдельвейс» состоится Фестиваль Красок «Happy Color Fest».
В программе: зажигательная танцевальная музыка от лучших ди-джеев города, конкурсы, танцевальные мастер-классы, розыгрыши призов и фотоотчёт.
Время проведения: с 12.00 до 18.00.
Место проведения: ул. Юрина, 275и.
Вход свободный.