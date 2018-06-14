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Рутгер Гарехт выступит на празднике «Алые паруса 2018»
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Рутгер Гарехт выступит на празднике «Алые паруса 2018» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
23 июня состоится одно из самых значимых событий лета — праздник выпускников «Алые паруса 2018» в Санкт-Петербурге.
За плечами этого события — 50-летняя история, пронизанная невероятными впечатлениями и волшебными эмоциями многих тысяч юношей и девушек. «Алые паруса» — это не просто праздник выпускников, а невероятная сказка в памяти многих поколений. Впервые праздник был проведен 50 лет назад, 27 июня 1968 года, но традиция прервалась спустя 11 лет. В 2005 году, праздник по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ» и Пятого канала получил второе рождение.
Одним из сюрпризов праздника станет выступление победителя пятого сезона шоу «Голос. Дети», 12-летнего Рутгера Гарехта. Восходящая звезда сцены выбрал песню, с которой его связывают особые чувства. Но название композиции он пока не раскрывает. Рутгерд активно готовится к выступлению перед огромной аудиторией: «Буду переживать, чтобы ничего не случилось. А так я буду петь, чтобы люди наслаждались».
Популярность пришла к талантливому мальчику моментально — стоило ему только появиться на сцене телепроекта. Он запомнился зрителям не только ярким тембром, но и волнующими образами. Впрочем, талантливым и целеустремленным мальчик был с раннего детства. Его одновременно интересовали и танцы, и спорт, и музыка. Для развития музыкальных способностей родители отдали Рутгера в театр музыки и танца «Щелкунчик», где ко всем прежним увлечениям добавились занятия вокалом и хореографией. Родной театр и помог мальчику попасть на телепроект после успешного прохождения кастинга, так как у родителей не было финансовых возможностей организовать поездку.
Не упустите возможность увидеть выступление Рутгера Гарехта уже 23 июня на самом ожидаемом событии лета «Алые паруса 2018»!
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