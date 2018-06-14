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Артисты Северной Осетии представили балет «Портрет Дориана Грея» на сцене филиала Мариинки
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Артисты Северной Осетии представили балет «Портрет Дориана Грея» на сцене филиала Мариинки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Премьера балета «Портрет Дориана Грея» по мотивам одноименного романа Оскара Уайльда прошла на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии.
"Постановка визуализирует то, как человек может разлагаться изнутри, это самое страшное, что может быть. Главное, чтобы душа оставалась чистой, об этом говорится в спектакле", — рассказал ТАСС агентству хореограф-постановщик Валерий Суанов.
Работа над постановкой шла в течение двух месяцев, инициатором спектакля выступила народная артистка России Лариса Гергиева. Партию Дориана Грея исполнил бывший артист госансамбля Северной Осетии «Алан» Аслан Хугаев, в нем также принимают участие студенты Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева.
На протяжении всего спектакля зритель наблюдает за историей борьбы за вечную молодость и наслаждения. Все это время на сцене огромный портрет Дориана стареет вместо него, отражая грехи и пороки. Оосбое внимание уделено сцене первой любви главного героя, отношениям Сибиллы с матерью и братом, убийство преданного друга Бэзила.
Художник-постановщик балета — Варвара Евчук из Санкт-Петербурга, в спектакле использована музыка Альфреда Шнитке, Мурата Кабардокова и Абеля Коженевского.
Балет «Портрет Дориана Грея» смогут увидеть и петербургские зрители в рамках первых гастролей труппы владикавказского филиала Мариинки на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей». Во Владикавказ показ балета пройдет также 17 июня.
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