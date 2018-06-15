Ещё
Платоновфест показал воронежцам чувственный Playlist из Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Платоновфест показал воронежцам чувственный Playlist из Франции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В четверг, 14 июня, Французская компания «Балет Прельжокажа» совместно с Национальным хореографическим центром Экс-ан-Прованса показала воронежцам еще одну хореографическую постановку на Платоновском фестивале искусств.
После успешной премьеры в России танцевального спектакля «Фреска. Картина на стене» на сцену Воронежского театра оперы и балета вновь вышли артисты французского коллектива — на этот раз с программой Playlist#1, собравшей отрывки самых известных балетов Анжелена Прельжокажа, сформировавших всемирную славу хореографа.
«Playlist — это не разноплановая композиция, а скорей отдельные отрывки из основных постановок Анжелена Прельжокажа, которые показывают историю его развития как хореографа. Отрывки из отдельных балетов плавно перетекают один в другой, и это позволяет сполна прочувствовать вкус творчества Прельжокажа, оценить масштаб его постановок», — рассказывает репетиционный помощник «Балета Прельжокажа» Сесиль Медур.
«Впервые этот спектакль показали в 2015 году в Санкт-Петербурге на вечере, посвященном Сергею Дягилеву. Чтобы показать всю полноту своего творчества, Анжелен Прельжокаж решился на эту постановку», — добавляет танцовщица Клара Фрешель.
Отрывок из балета «Ночи» погружает зрителя в мир восточных тайн, мистических образов и эротических фантазий, «Белоснежка» возвращает в детство, а «Ромео и Джульетта» заставляет вновь переживать всем известную историю трагической любви. Через танец артисты рассказывают о любви и одиночестве, жизни и смерти. Они показывают, каким податливым и гибким может быть тело — то словно парящее в воздухе, то обмякшее мертвым грузом на земле.
АиФ: последние новости
Картина оживет в танце. Платоновфест показал французский спектакль «Фреска» В театральном параде по Воронежу прошли преобразившиеся пушкинские герои Сон или правда? На Платоновском фестивале в Воронеже оживили картины Дали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику2
Смешные нелепости в прямом эфире
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
10 достойных триллеров 2018 года
Тест: из какого фильма это животное?9
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
04:38
Смешные нелепости в прямом эфире
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение