Платоновфест показал воронежцам чувственный Playlist из Франции

В четверг, 14 июня, Французская компания «Балет Прельжокажа» совместно с Национальным хореографическим центром Экс-ан-Прованса показала воронежцам еще одну хореографическую постановку на Платоновском фестивале искусств.

После успешной премьеры в России танцевального спектакля «Фреска. Картина на стене» на сцену Воронежского театра оперы и балета вновь вышли артисты французского коллектива — на этот раз с программой Playlist#1, собравшей отрывки самых известных балетов Анжелена Прельжокажа, сформировавших всемирную славу хореографа.

«Playlist — это не разноплановая композиция, а скорей отдельные отрывки из основных постановок Анжелена Прельжокажа, которые показывают историю его развития как хореографа. Отрывки из отдельных балетов плавно перетекают один в другой, и это позволяет сполна прочувствовать вкус творчества Прельжокажа, оценить масштаб его постановок», — рассказывает репетиционный помощник «Балета Прельжокажа» Сесиль Медур.

«Впервые этот спектакль показали в 2015 году в Санкт-Петербурге на вечере, посвященном Сергею Дягилеву . Чтобы показать всю полноту своего творчества, Анжелен Прельжокаж решился на эту постановку», — добавляет танцовщица Клара Фрешель.

Отрывок из балета «Ночи» погружает зрителя в мир восточных тайн, мистических образов и эротических фантазий, «Белоснежка» возвращает в детство, а «Ромео и Джульетта» заставляет вновь переживать всем известную историю трагической любви. Через танец артисты рассказывают о любви и одиночестве, жизни и смерти. Они показывают, каким податливым и гибким может быть тело — то словно парящее в воздухе, то обмякшее мертвым грузом на земле.