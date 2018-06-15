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Режиссёр театра имени Горького встретится с жителями Владивостока
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Режиссёр театра имени Горького встретится с жителями Владивостока 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Данцигер расскажет гостям встречи о своих театральных работах, рабочих моментах и о своем творческом пути в целом. Помимо этого постановщик ответит на все вопросы посетителей. Режиссер работает в Приморском академическом театре им. М. Горького с 2016 года. Спектакли Данцигера не раз становились лауреатами различных премий. Вадим Данцигер работал в известных театрах России, среди них театр им. М. Н. Ермоловой, «Театр.doc», Пензенский областной драматический театр им. Луначарского, Московский академический театр Маяковского, Государственный академический театр Вахтангова, Драматический театр им. Глеба Дроздова «Колесо», Белгородский областной драматический театр им. Щепкина и другие. Также он являлся главным режиссером Нижегородского драматического театра.
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