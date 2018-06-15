Антонов: фестиваль «Вишневый сад» в США помогает взаимопониманию россиян и американцев

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. / ТАСС /. Фестиваль «Вишневый сад», проходящий в Нью-Йорке в шестой раз, способствует укреплению взаимопонимания между россиянами и американцами. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook приветственном обращении посла РФ в США Анатолия Антонова к гостям и организаторам форума.

Дипломат подчеркнул, что «за эти годы „визитной карточкой“ фестиваля, стало участие ведущих российских театральных и музыкальных коллективов, пользующихся неизменной популярностью у американского зрителя». «Мы считаем такие мероприятия важными, так как они позволяют показывать все разнообразие российской культуры американцам, находить через искусство общий язык и способствуют укреплению взаимопонимания между нашими народами», — добавил Антонов.

Посол также констатировал, что в этом году «центральным событием программы» станут спектакли Театра наций. «Рад, что теперь и американская публика сможет насладиться выступлениями театра, тем более с таким интересным спектаклем, как „Иванов“ — по первой пьесе знаменитого российского писателя А. П. Чехова, поставленной на театральной сцене», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что через пьесы Чехова «можно многое узнать о загадочной русской душе, а может быть, и выявить что-то общее в образе мысли россиян и американцев». Антонов выразил признательность Марии Шкловер и Ирине Шабшис, «из года в год выступающим организаторами этого фестиваля», за усилия по популяризации российской культуры в США.