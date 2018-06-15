В Хабаровске стартуют большие гастроли Бурятского театра оперы и балета 

Гастролеры выступят на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Они представят зрителям свои знаменитые спектакли: обновленные версии балетов «Красавица Ангара» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, балет "Дон Кихот" и «Корсар». К тому же в программе показ двух постановок «Тоска» и «Бал-маскарад», созданные художественным руководителем театра, народным артистом России Юрием Лаптевым. Также театральный коллектив покажет отрывки других постановок, а также современные миниатюры и образцы японского балета, которые пройдет в честь «Вечера балета» Морихиро Ивата. Помимо этого в рамках гастролей пройдет «Гала-концерт». Его участниками станут солисты оперной труппы, ведущие артисты балета, хор и оркестр театра. В Хабаровске гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета не закончатся. 20 июня коллектив организует в Комсомольске-на-Амуре «Вечер балета».