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В Хабаровске стартуют большие гастроли Бурятского театра оперы и балета
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В Хабаровске стартуют большие гастроли Бурятского театра оперы и балета 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Гастролеры выступят на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Они представят зрителям свои знаменитые спектакли: обновленные версии балетов «Красавица Ангара» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, балет "Дон Кихот" и «Корсар». К тому же в программе показ двух постановок «Тоска» и «Бал-маскарад», созданные художественным руководителем театра, народным артистом России Юрием Лаптевым. Также театральный коллектив покажет отрывки других постановок, а также современные миниатюры и образцы японского балета, которые пройдет в честь «Вечера балета» Морихиро Ивата. Помимо этого в рамках гастролей пройдет «Гала-концерт». Его участниками станут солисты оперной труппы, ведущие артисты балета, хор и оркестр театра. В Хабаровске гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета не закончатся. 20 июня коллектив организует в Комсомольске-на-Амуре «Вечер балета».
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