«Цыганский барон» на сцене Московской Оперетты

В Московском Театре оперетты состоялась премьера «Цыганского барона» Иоганна Штрауса (сына). Спектакль этот, как не покажется странным, играется здесь впервые.

Создание «Цыганского барона» (1885) напоминает комедию положений: задуманная Штраусом опера в силу ряда обстоятельств стала опереттой с развернутыми как в опере формами музыкальных номеров, в основе которых — стихия песенности, ритмы вальса, польки, чардаша, цыганских и венгерских народных мелодий. По мнению критиков тех лет, «Штраус прибыл на важный поворотный пункт своего творчества, на перекресток оперы и оперетты».

Московский «Цыганский барон» — спектакль о любви, силе духа и благородстве — создан по мотивам новеллы «Саффи» известного венгерского литератора Мора Йокая. Благодаря ему Штраус привнес в эту свою оперетту утверждение жизни, упоение ее радостями, светлую лирику.

Король вальсов, никогда не испытывавший тяги к сатирической направленности оффенбаховского театра, и в год своего шестидесятилетия (!) остался верен только музыке. Уже на утро после премьеры вся Вена распевала знаменитую арию Баринкая «Я — цыганский барон»!», а вслед за ней ее запела и вся Европа. Через год оперетта была поставлена в Москве в Малом театре с участием цыган труппы Николая Шишкина

Прошло более 130 лет со времени написания «Цыганского барона», а искренность и естественность его музыкального языка, красота и свежесть его мелодий восхищают, их образность и лиризм завораживают.

Слаженно звучавшему оркестру Московской Оперетты с одухотворенно поющими скрипками под вдохновенным управлением Константина Хватынца удалось воссоздать сложную полифонию штраусовского мира «Цыганского барона».

Приятно удивил хор, ставший одним из действующих лиц спектакля, создавая соответствующее драматургии настроение богатой палитрой тембровых красок (хормейстер — Татьяна Громова ).

Режиссер Алина Чевик с ее особым вниманием к образному миру персонажей смело разрушала на протяжении всего спектакля сословные и национальные преграды на пути искренних чувств и настоящей любви героев: Шандора Баринкая и Саффи, Арсены и Оттокара в блестящем вокальном и драматическом исполнении Павла Иванова и Екатерины Чудотворовой, Ольги Белохвостовой и Александра Бабика.

Уникальный комический талант Александра Маркелова позволил ему превратить персонажа второго плана (владельца свинофермы Калмана Зупана) в яркую комическую фигуру нувориша, для которого титул важнее человека. Зупан мечтает, чтобы у его дочери Арсены «был жених — барон из Вены».

Яркий запоминающийся образ не особенно нравственного начальника полиции нравов барона Корнеро создал Дмитрий Шумейко — актер широкого исполнительского диапазона.

Современная изобретательная и функциональная сценография Вячеслава Окунева позволили воссоздать на сцене атмосферу родового замка Баринкая, ощутить «свинский уклад» дома Калмана Зупана, почувствовать настроение цыганского табора. А хореография Ирины Корнеевой , построенная в основном на танцах цыган, создавала яркий пластический фон для драматических событий оперетты.

Получился очень театральный и очень зрелищный спектакль. В нем царят солнечная, нежная музыка, актерская импровизация, озорство, веселая, а порой грустная ирония над окружающим миром и над собой в нем.

Многие десятилетия музыка Штрауса покоряет сердца людей, не теряя свежести и обаяния. Ею восхищались Шуман, Берлиоз, Лист, Брамс, Римский-Корсаков, Чайковский, Рубинштейн… Без нее мир был бы куда более сумрачным.