Broadway, казаки и футбол: программа фанфеста в Волгограде на сегодня

Вчера на набережной зажигал настроение волгоградцев Араш

В Волгограде сегодня на площадке болельщиков ЧМ-2018 после обеда начнут отмечать Международный день дружбы. Многочисленные волонтеры и артисты попробуют проявить себя с лучших сторон продемонстрируют туристам гостеприимность и дружелюбие. Из развлекательной программы на сегодня — красочная постановка «Broadway» и выступления казаков.

— Сегодняшний день мы посвятим дружбе, — говорят организаторы фанфеста. — Мы демонстрируем, что Волгоград — дружелюбный и открытый город, который рад принимать туристов и гостей со всей планеты. Гостей фестиваля ждут тематические конкурсы и выступления волгоградских коллективов. Туристы познакомятся с колоритом национальной культуры казаков на концерте «Душа казачья» волгоградского ансамбля «Казачья воля». Также на сцене фестиваля состоится красочная постановка «Broadway» — одна их жемчужин театрального репертуара «Царицынской оперы».

Откроется сегодня фанзона в 13:00 и будет работать до полуночи.

В течение дня на огромном экране в фан-зоне пройдут прямые трансляции трех матчей.

Расписание на 15 июня:

15:00 Прямая трансляция матча Египет — Уругвай

17:00 Концертная программа «Душа казачья» ансамбля «Казачья воля»

18:00 Прямая трансляция матча Марокко — Иран

20:00 Концертная постановка «Broadway»

21:00 Прямая трансляция матча Португалия — Испания