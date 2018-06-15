Broadway, казаки и футбол: программа фанфеста в Волгограде на сегодня 

Вчера на набережной зажигал настроение волгоградцев Араш
В Волгограде сегодня на площадке болельщиков ЧМ-2018 после обеда начнут отмечать Международный день дружбы. Многочисленные волонтеры и артисты попробуют проявить себя с лучших сторон продемонстрируют туристам гостеприимность и дружелюбие. Из развлекательной программы на сегодня — красочная постановка «Broadway» и выступления казаков.
— Сегодняшний день мы посвятим дружбе, — говорят организаторы фанфеста. — Мы демонстрируем, что Волгоград — дружелюбный и открытый город, который рад принимать туристов и гостей со всей планеты. Гостей фестиваля ждут тематические конкурсы и выступления волгоградских коллективов. Туристы познакомятся с колоритом национальной культуры казаков на концерте «Душа казачья» волгоградского ансамбля «Казачья воля». Также на сцене фестиваля состоится красочная постановка «Broadway» — одна их жемчужин театрального репертуара «Царицынской оперы».
Откроется сегодня фанзона в 13:00 и будет работать до полуночи.
В течение дня на огромном экране в фан-зоне пройдут прямые трансляции трех матчей.
Расписание на 15 июня:
15:00 Прямая трансляция матча Египет — Уругвай
17:00 Концертная программа «Душа казачья» ансамбля «Казачья воля»
18:00 Прямая трансляция матча Марокко — Иран
20:00 Концертная постановка «Broadway»
21:00 Прямая трансляция матча Португалия — Испания
Вчера в Волгограде на центральной набережной прошло торжественное открытие фестиваля болельщиков. Настроение олгградцам, безусловно, яркая победа сборной России вматче с Саудовской Аравией. После этого счастливых болелщиков еще больше разогрел певец и Швеции Араш. V1.ru вел онлайн-трансляцию открытия и запечатлеле самые яркие моменты.