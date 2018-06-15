Куда пойти в Москве с 15 по 21 июня

15 июня, пятница

Московский музей современного искусства запускает образовательную программу «Слэйв ту зэ рейв», направленную на создание базы данных об электронной музыке и рейв-движении в России и изучении культурных феноменов, повлиявших на них. Первый блок — с 15 по 24 июня — затронет временной период 1990-х годов, следующие, соответственно, будут посвящены изучению 2000-х и 2010-х. Участвовать в мероприятиях программы будут журналисты, промоутеры и художники — участники и очевидцы происходивших событий. Первое обсуждение обратится к истокам зарождения рейв-движения на обломках СССР под влиянием западной электронной танцевальной музыки.

edu.mmoma.ru В яхт-клубе Shore House устраивает сольный концерт Эмин — певец и композитор, обладатель редкого для современной российской эстрады тембра (как никак, ученик Муслима Магомаева ) и большой романтик. В активе Эмина — несколько громких хитов и больше десятка музыкальных наград, в том числе престижный «Золотой граммофон». В программе летнего концерта — и проверенные временем песни, и новые композиции, а бонусом — атмосфера отличного загородного отдыха.

А в антикафе «Нулевой километр» будут рассказывать о Чернобыле — как мёртвый город выглядит на самом деле и как в него легально попасть из России. Развеивать мифы и отвечать на вопросы будут авторы блога «АняАндрей: Своим ходом».

16 июня, суббота

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» баритон Денис Апполонин будет исполнять романсы Чайковского. Сугубо камерные композиции складываются в лирический дневник величайшего русского композитора, фиксируют все его движения души. Среди романсов Чайковского — и зарисовки-настроения, и эскизы к оперным сценам, и подслушанные уличные сценки и песенки. Собранные вместе, они предлагают совершить настоящее путешествие в мир переживаний композитора. Концерт проходит в рамках программы по возрождению камерной музыки в России в старинной лаборатории XIX века.

vk.com/denisappolonin

Певец Денис Апполонин

А в офисе Mail.ru устраивают воркшоп «Все, что вы хотели знать о социальных сетях, мессенджерах и продвижении видео». Спикеры ведущих компаний отрасли будут рассказывать про таргетированную рекламу, изучение аудитории, телеграм-каналы, видеоблоги и многое другое.

17 июня, воскресенье

В Центральном доме художника продолжает работу выставка знаменитого уличного художника Бэнкси, вызывающая невероятный ажиотаж среди любителей стрит-арта. На экспозиции представлены около сотни экспонатов, в том числе арт-объекты руки Бэнкси (вырезанные куски стен и дверей с граффити), редкие принты и фотографии. Работает на выставке и мультимедийная зона, позволяющая больше узнать о самом таинственном современном художнике.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nils Jorgensen

В творческом квартале Vernisage на территории Измайловского кремля устраивают своп-девичник для тех, кто хочет кардинально сменить гардероб и устал от множества ненужной одежды. Можно будет не просто обменяться разонравившимися платьями, но и понять, как обходиться минимумом вещей и при этом отлично выглядеть — об этом расскажут приглашенные стилисты и визажисты. Бонусом научат самостоятельно делать нашивки и вышивку на одежде.

18 июня, понедельник

Большую театральную премьеру представляют на сцене Мастерской Петра Фоменко — из булгаковских «Мастера и Маргариты» здесь сделали «московский шабаш в двух частях с одним разоблачением». Авторы постановки — Федор Малышев Полина Агуреева (она же Маргарита) — начинают свой рассказ задолго до появления Воланда в Москве, ведь чтобы устроить сатанинский бал, нечистая сила совсем не нужна — люди и сами способны создать вокруг себя настоящий ад. Их история — о том, как трудно живой душе в мире, где все живут по законам толпы, и что спасение подчас найти можно лишь по ту сторону.

Лариса Герасимчук/Мастерская Петра Фоменко

Сцена из спектакля «Мастер и Маргарита»

Для всех нераводушных к судьбе современных медиа МГУ по традиции запускает сезон «Школы журналистики на свежем воздухе». Первой станет лекция главного редактора Russia Beyond Всеволода Пуля, который расскажет, что же не так с современной журналистикой и какой она должна быть. Выступление и обсуждение пройдет в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького.

19 июня, вторник

На сцену ГлавClub в этот вечер выйдет одна из главных звезд российского рока — Юлия Чичерина.

vk.com/Группа «Чичерина»

Когда-то её саундтрек к «Брату 2» и суперхит «Мой рок-н-рол» были у каждого в плеере. С тех пор немало воды утекло: Юлия полностью сменила состав группы «Чичерина», много путешествовала и выпустила свой самый амбициозный и необычный проект — альбом «Сказка о странствии и поиске счастья». Он, вместе с пластинкой лучших песен «Война и мир», выпущенной Чичериной в прошлом году в честь 20-летия группы, и станет основой грядущего концерта, ну и хиты, конечно, — куда без них.

20 июня, среда

В столичном «Театре Наций» — премьера, спектакль «Утопия» по пьесе Михаила Дурненкова. Герои постановки — жители российской глубинки, давно потерявшие надежду на лучшее. Осталась лишь «Утопия» — старое кафе, которое неожиданно хочет возродить московский бизнесмен, да не просто возродить, а вернуть ему прежний — весьма сомнительный — вид. И хотя герои, увидевшие в этом кафе символ возрождения, предлагают сделать лучше, но новый хозяин требует «как было». Возможно ли возвращение в 90-е и изменились ли мы с тех пор, задаются вопросом создатели спектакля. А вот ответ зрителю придется искать самому.

theatreofnations.ru В Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «Коридоры. Семь миров Высоцкого». Экспозиция позволит погрузиться в мир оживших образов из произведений поэта в сопровождении его песен. Залы выставочного пространства превратились в застывшие кинокадры о разных областях творчества Владимира Высоцкого.

21 июня, четверг

Очередной премьерный показ оперы «Макбет» устраивают в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. «Макбет» — первая из трех опер Верди по пьесам Шекспира, в которой он нашел все, что его так волновало — и большую политику, и человеческие страсти, и встречу с инфернальными силами. Постановщик Кама Гинкас добавляет к этому еще и инопланетную атмосферу: пока по всему миру «Макбет» пытаются осовременить, он переносит действие в доисторические времена с марсианскими пейзажами и выводит происходящее за рамки привычных ассоциаций.

«Каро-Премьер»

Кадр из фильма «Восемь подруг Оушена»