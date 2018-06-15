Хабаровский ТЮЗ посвятит подростков в «Нашу тему»

Фестиваль-лаборатория актуальных текстов в третий раз стартует в Хабаровске 13 июля документальным проектом «Мама». Главное отличие «Нашей темы» в этом году — целый блок программы посвящен подросткам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это спектакли о подростках, для подростков и с участием подростков, — рассказала специалист по связям с общественностью Хабаровского театра юного зрителя Наталья Ивацик. — Мы проводили кастинг для всех желающих принять участие в проекте — это в большинстве своем не профессионалы, обычные ребята из обычных хабаровских дворов. Мы хотели создать такую территорию, такую площадку на которой встретились бы подростки, родители и педагоги и смогли выслушать друг друга. Чтобы взрослые могли узнать, что действительно волнует их детей сегодня.

В этом году организаторы пригласили участвовать в «Нашей теме» не только хабаровских постановщиков, но и молодых режиссеров из Москвы и Владивостока. А профессиональные театральные критики дадут оценку представлениям и прочитают несколько лекций на актуальные театральные темы.

— Я думаю их интересно будет послушать не только тем, кто профессионально занимается театром, но и обычным людям, — считает Наталья Ивацик.

Посмотреть спектакли можно будет не только на выходных. В рабочие дни показы намечены после 18:00, чтобы работающим хабаровчанам было удобно.

— «Наша тема» — это не фестиваль готовых работ, созданных на протяжении сезона, и не гастроли приглашенных столичных звезд. Это место, где здесь и сейчас рождаются идеи, темы и актуальные образы. На выпуск эскиза спектакля у режиссеров всего семь дней, семь ночей и один театр. Вся афиша фестиваля — это премьеры, увидеть многие из которых можно будет только один раз, — объясняют в ТЮЗе.

Фестиваль пройдет 13-22 июля в Хабаровском ТЮЗе. На проекты представленные в спецблоке «Подростки» билеты будут стоить 250 рублей, на остальные спектакли — 450 рублей, лекции можно посетить бесплатно.

Программа фестиваля:

НАША ТЕМА, подростки

Суббота, 14 июля 19:00 — «Ганди молчал по субботам» по А. Букреевой, реж. О. Подкорытова, В. Федоров 21:00 — «Мультики» по М. Елизарову, реж. М. Тычинин

Воскресенье, 15 июля 12:00 — Документальный проект «Бонни и Клайд», реж. В. Федоров 16:00 — «СПРОСИМЕНЯКТОЯ» по Н. Скороходу, реж. А. Сергеев 19:00 — «Мясо», реж. О. Подкорытова

НАША ТЕМА

Понедельник, 16 июля 18:30 — Открытие фестиваля 19:00 — «Старосветские помещики. WTF» по Н. Гоголю, реж. В. Федоров 21:00 — «Мифы. Эпизод #2. Барин», реж. М. Тычинин

Вторник, 17 июля 19:00 — «Политическая пьеса» по Л. Бугадзе, реж. Н. Ференцева 21:00 — «Письма Джона Леннона», реж. И. Леонов, М. Тычинин 23:59 — «Облако в штанах» по В. Маяковскому, реж. П. Нестеренко

Среда, 18 июля 20:00 — «Проезд Гагарина» по Г. Берку, реж. А. Сергеев 22:00 — «Я позвоню своим братьям» по Ю. Хемири, реж. А. Зверев 23:59 — Авторский проект «В чем сила, брат?..», реж. В. Федоров

Четверг, 19 июля 19:00 — «Бум иммерсивного театра в России и мире», лекция Г. Ситковского 21:00 — «СПРОСИМЕНЯКТОЯ» по Н. Скороходу, реж. А. Сергеев 22:30 — «Старосветские помещики. WTF» по Н. Гоголю, реж. В. Федоров 23:59 — «Мифы. Эпизод #2. Барин», реж. М. Тычинин

Пятница, 20 июля 18:00 — «Театр и драма. Кризис театра интерпретаций в ХХ1 веке», лекция Т. Тихоновец 20:00 — «Мясо», реж. О. Подкорытова 22:00 — «Неодушевленная Галина номер 2» по О. Колосову, реж. П. Макаров 23:59 — «Письма Джона Леннона», реж. И. Леонов, М. Тычинин 02:00 — «Облако в штанах» по В. Маяковскому, реж. П. Нестеренко

Суббота, 21 июля 14:00 — «Новая драматургия в современном театре: степень и качество присутствия», лекция А. Банасюкевич 16:00 — «Я позвоню своим братьям» по Ю. Хемири, реж. А. Зверев 18:00 — «Политическая пьеса» по Л. Бугадзе, реж. Н. Ференцева 20:00 — «Коля против всех» по С. Давыдову, реж. А. Зверев 22:00 — «Неодушевленная Галина номер 2» по О. Колосову, реж. П. Макаров 22:00 — Авторский проект «В чем сила, брат?..», реж. В. Федоров

Воскресенье, 22 июля 16:00 — Перформанс «Пять и Ко», реж. П. Оглуздин, М. Тычинин 18:00 — Закрытие фестиваля