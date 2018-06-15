Когда в Приморье увидим звёзд из Петербурга? 

Приморская сцена Мариинского театра радует замечательными постановками, здесь собрались прекрасные исполнители. И всё же, есть у нас шанс увидеть известных артистов из Северной столицы?
З. Хохлова, Уссурийск
Гастроли балетной труппы Мариинского театра откроют III Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа 2018 г.
— В этом году среди участников фестиваля — прославленные танцовщики с мировыми именами и молодые талантливые исполнители: Екатерина Кондаурова, Надежда Батоева, Кристина Шапран, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким, Владимир Шкляров, Константин Зверев и многие другие, — рассказали представители Приморской сцены. — Зрителей порадуют лучшими постановками разных лет. В афише — балеты «Дон Кихот», «Времена года», «Золушка», которые впервые покажут на Дальнем Востоке.
Приморская сцена Мариинского театра действует с 1 января 2016 г.