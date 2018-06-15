Когда в Приморье увидим звёзд из Петербурга?

Приморская сцена Мариинского театра радует замечательными постановками, здесь собрались прекрасные исполнители. И всё же, есть у нас шанс увидеть известных артистов из Северной столицы?

З. Хохлова, Уссурийск

Гастроли балетной труппы Мариинского театра откроют III Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа 2018 г.

Приморская сцена Мариинского театра действует с 1 января 2016 г.