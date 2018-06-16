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Ритмично и громко: Тольятти примет юбилейный фестиваль «Барабаны мира»
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Ритмично и громко: Тольятти примет юбилейный фестиваль «Барабаны мира» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Барабанное шествие — одна из традиций фестиваля
В последние выходные июня в Самаре пройдет 15-ый международный музыкальный фестиваль «Барабаны мира». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
— Гости и участники остановятся на Федоровских лугах под Тольятти, — пояснили представители фестиваля. — На поляну приедет больше 30 музыкантов из 12 стран мира. Хедлайнерами станет коллектив из Екатеринбурга «Чувство ритма».
По словам организаторов, в этом году всех участников ждет много новинок. Одна из них — это крытая площадка для зрителей перед главной сценой. Выступления планируют показывать на большом экране, видимом издалека. В перерывах между номерами пройдут мастер-классы и семинары. Всего организаторы рассчитывают, что фестиваль посетят 4500 человек.
Центральным событием юбилейных «Барабанов мира» станет музыкальный перформанс «Театр барабанов, ритма и звука». Любой желающий сможет стать частью огромного оркестра под руководством опытных мастеров.
Сейчас организаторы заканчивают последние приготовления перед открытием. Дизайнеры и художники украшают поляну арт-объектами. Кроме этого, на Федоровских лугах построят деревню ездовых собак «Серебро Севера».
Организаторы рассчитывают, что фестиваль посетят 100 многодетных семьей и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.
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