Впервые в России Театр имени Наталии Сац «на десерт» сезона представляет настоящую редкость.
Впервые в России прозвучит предпоследняя опера Бенджамина Бриттена 22 июня (18:00) и 23 июня (16:00) на Малой сцене Театра имени Наталии Сац будет исполнена опера Бриттена «Тайна семьи Уингрейв». Помимо внимания, которого заслуживает эта опера как редкая, мало исполняемая партитура, занимательна её тематика, которую можно определить как «семейно-психологическую драму с элементами мистики». Некоторые подробности — во вложении. Приглашаем обозревателей и корреспондентов, по причине расположения зрительских мест в зале, аккредитация фотографов НЕ проводится. Фотографии к публикациям будут предоставлены пресс-службой театра.