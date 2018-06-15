Трое костромичей в августе отправятся на международные Дельфийские игры

Костромичи в очередной раз стали участниками молодежных Дельфийских игр России и вернулись с наградами, сообщает пресс-служба губернатора.

Игры проходили в Приморском крае с 20 по 25 апреля. Представители 69 регионов состязались в различных номинациях. Наш регион представили Полина Чиркина, Евгений Бойцов и Егор Гогин.

Ученица гимназии №15 Полина Чиркина завоевала «золото» в номинации «Сольное народное пение», а студент Костромского торгово-экономического колледжа Егор Гогин получил бронзовую медаль в номинации «Кулинарное искусство».

Хочу поблагодарить вас за успешное выступление. Вы достойно не первый раз представили Костромской регион на мероприятии всероссийского уровня. Мы вами гордимся! — отметила, награждая ребят благодарственными письмами от администрации области, заместитель главы региона Ольга ЕРЕМИНА

В августе ребята отправятся на международный этап Дельфийских игр.