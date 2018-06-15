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Трое костромичей в августе отправятся на международные Дельфийские игры
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Трое костромичей в августе отправятся на международные Дельфийские игры 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Костромичи в очередной раз стали участниками молодежных Дельфийских игр России и вернулись с наградами, сообщает пресс-служба губернатора.
Игры проходили в Приморском крае с 20 по 25 апреля. Представители 69 регионов состязались в различных номинациях. Наш регион представили Полина Чиркина, Евгений Бойцов и Егор Гогин.
Ученица гимназии №15 Полина Чиркина завоевала «золото» в номинации «Сольное народное пение», а студент Костромского торгово-экономического колледжа Егор Гогин получил бронзовую медаль в номинации «Кулинарное искусство».
Хочу поблагодарить вас за успешное выступление. Вы достойно не первый раз представили Костромской регион на мероприятии всероссийского уровня. Мы вами гордимся! — отметила, награждая ребят благодарственными письмами от администрации области, заместитель главы региона Ольга ЕРЕМИНА.
В августе ребята отправятся на международный этап Дельфийских игр.
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