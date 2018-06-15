ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на выходные дни.
На праздник!
Центральная набережная:
16 июня, 18.30 — Танцевальный проект «К-рор марафон» (6+)
Торговый центр «Южный парк»
16 июня, 15.00 — Праздник «День футбола» (0+)
Дворец культуры «Хабаровский НПЗ»
16 июня, 17.30 — Костюмированные покатушки (16+)
На вечеринку!
Сквер Площади воинской славы:
16 июня, 19.00 — Танцевальная вечеринка на открытом воздухе (16+)
В театр!
Хабаровский краевой театр драмы:
16-17 июня, 17.00 — Трагикомедия «Собачье сердце» (16+). Премьера!
Хабаровский краевой музыкальный театр:
Гастроли Бурятского академического театра оперы и балета:
16 июня, 17.00 — Балет «Дон Кихот» (6+)
17 июня, 17.00 — Морихиро Ивата представляет вечер русского и японского балета (6+)
Триада:
16 июня, 18.00 — Спектакль «Человек-корыто» (12+)
17 июня, 18.00 — Спектакль «Страсть» (12+)
Театр кукол:
16 июня, 11.00, 13.00 — Сказка «Лисёнок-плут» (6+)
17 июня, 11.00, 13.00 — Сказка «Бобрик» (0+)
На концерт!
Дальневосточная государственная научная библиотека:
16 июня, 19.00 — Музыкально-театральный вечер «Приятно познакомиться» (6+)
В музей!
Дальневосточный художественный музей:
17 июня, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+)
Музей археологии:
17 июня, 13.00 — Проект «Сказки старого леса» (6+)
На выставку!
Художественная галерея им. Федотова:
16-17 июня, 10.00 — Персональная выставка Анастасии Номар «Метафоры огня» (0+)
На стадион!
Площадка у арены «Ерофей»
16 июня, 12.00, 17 июня, 14.00 — Мотоджимхана (0+)
Универсальный спорткомплекс стадиона им. Ленина:
16-17 июня, 10.00 — Чемпионат ДФО по боксу
Стадион «Юность»:
16 июня, 16.00 — Соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Анатолия Протасова
Стадион «Динамо»:
16-17 июня, 10.00 — Чемпионат края по теннису среди ветеранов