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Подмосковные театры выступят по всей России в рамках проекта «Большие гастроли — 2018»
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Подмосковные театры выступят по всей России в рамках проекта «Большие гастроли — 2018» 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
В 2018 году 270 российских театров в рамках федерального проекта «Большие гастроли — 2018» выступят во всех 85 регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2 тысячи, в их числе — подмосковные театры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Четвертый год подряд в проекте «Большие гастроли» принимает участие Московский Губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. С 2017 года в программу «Большие гастроли для детей и молодежи» вошли Московский областной государственный театр кукол и Московский областной государственный театр юного зрителя», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
14 июня коллектив Московского Губернского театра отправился в Курск и Железногорск. Театр продолжит работу на своей сцене в конце июня. Завершит пятый театральный сезон МГТ спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» 25 июля в концертном зале «Крокус Сити Холл».
На сцене Курского драматического театра имени Александра Пушкина Московский Губернский театр представит свои спектакли «Вишневый сад», «Веселый солдат», «Книга джунглей. Маугли» и «ФильмФильмФильм». А в Железногорске в Образцовом Дворце культуры и техники будет показан спектакль «Маленькая колдунья». В сентябре 2018 года запланированы гастроли МГТ со спектаклями «Веселый солдат», «Остров сокровищ», «Скамейка» и «Прекрасное далеко» в Астраханском государственном театре оперы и балета и в Театре драмы в Астрахани.
В сентябре Московский областной государственный театр юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой представит спектакли «Каникулы Бонифация» и «Улитка Уля» на сцене Национального культурного центра «Арктика» в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.
В мае-июне гастроли Московского областного государственного театра кукол прошли в Камерном музыкальном театре имени А. А. Ханаху в Майкопе (Республика Адыгея), где были представлены спектакли «Золотой цыпленок», «Сказки из разных карманов», «Сказка о капризной принцессе и короле Лягушек». В октябре у театра запланированы гастроли в Челябинске.
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