Уикенд в Белгороде с 16 по 17 июня

Вечеринка на балконе Мануфактуры (К34), импровизированный читальный зал в парке Победы и многое другое — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

16 июня

Студия «Талант», ул. Есенина, 8аМастер-класс по эбру14:00 Эбру — это древнейшее искусство рисования на поверхности воды с помощью секретов использования специальных растений. Во время мастер-класса каждое прикосновение, каждая капелька становится частью вас. Если рисовать интуитивно и не задумываться о результате, вода сама подскажет и поведёт узор. Запаситесь всем необходимым, поймайте вдохновение и начинайте творить уникальные рисунки на воде, используя технику эбру!

Стоимость: 550 рублей.

Предварительная запись обязательна. Подробности — по телефону: +7 (904) 096-20-92 или в группе в VK.

Парк ПобедыТематическая программа «Сказочное ассорти» в рамках летнего цикла «Читающая набережная»16:00 Это цикл мероприятий, включающих работу импровизированного читального зала с подборкой книг, организацию и проведение мастер-классов, викторин, конкурсов, флешмобов.

В программе:

«Литературная скамейка Арт-объект» — для всех любителей чтения подготовлена подборка художественной и познавательной литературы о сказках и их волшебных персонажах.

Конкурс «Угадай книгу» — угадайка литературного произведения, зашифрованного в хитром вопросе.

Мастер-класс «Попробуй сочинить сказку» от Людмилы Брагиной, поэтессы, руководителя литературной студии «Младость».

Квест по сказкам Пушкина — азартное погружение в мир сказок солнца русской поэзии.

Просмотр на мультимедийном экране художественного и анимационного кино.

Фотозона — фотографируемся на память о приятно проведённом времени на Читающей набережной.

Вход свободный.

Подробности по телефону: +7 (4722) 32-07-69 Студия «К34», ул. Победы, 83Б, Здание гипермаркета «Лента» , 3 этаж. Вечеринка «ГРУВЪ на балконе»16:00 Пространство «Мануфактура» (K34) приглашает всех на серию вечеринок «ГРУВЪ на балконе». Это отличный шанс познакомиться с творческой молодежью Белгорода, завязать полезные им приятные знакомства и просто хорошо провести время.

«ГРУВЪ на балконе» — это вечеринки, объединяющие музыкантов, танцоров, DJ's и всех, кто готов к творческим экспериментам. «ГРУВЪ на балконе» — это живая музыка, винил, танцы и веджи-бар. Вход свободный.

Подробности — в группе VK.

Городское кафе «Винсент», Народный бульвар, 78, вход со двораКонцерт группы «Горизонт света»20:00 Группа «Горизонт света» готовит для Белгородцев новый концерт. Вы уже могли оценить талант этих ребят ранее, и вот настал час встретиться с ними вновь. 4 года назад талантливый парень Павел Курбатов взял в руки гитару и стал играть. Вскоре он быстро понял, что просто петь под гитару недостаточно, что он хочет большего, и с ним встали бас-гитарист Алексей Герасименко и барабанщик Алексей Новосельцев. Потом они добавили в группу скрипку. Так в коллективе появился Николай Гращенко. И вот уже более двух лет коллектив дает концерты в Белгороде и других городах. Недавно увидели свет первые студийные записи песен. Парни из «Горизонта» уже имеют свою долю популярности, но не сомневайтесь — это только начало.

Вход свободный.

Более подробную информацию можно узнать в группе VK.

17 июня

Независимый молодёжный театр «Новая сцена–2»Спектакль «Планета», автор — Евгений Гришковец17:00 Артисты театра представляют спектакль «Планета», рассказ о жизни и любви, в котором нет конца. У зрителей спектакля в постановке режиссера театра #НС2 появится возможность убедиться в том, что Евгению Гришковцу удалось без ханжества и без откровений, но трогательно и трепетно поговорить о любви, рассказать об этом хрупком, боящемся вторжения извне чувстве особенным образом и представить его на сцене особенным способом — бесконтактным.

Показ состоится на «гостевой» площадке — в семейном пространстве «Гнездо» (ул. Щорса, 45г).

Подробности по телефону: +7 (920) 562-55-33 и в группе VK.

По материалам 2DO2GO Белгород и Афишки31.