Слушай себя, слушая город: Впервые в Калининграде запустили спектакли-прогулки

«Вся жизнь — театр, в нём женщины, мужчины — все актёры», — говорил Шекспир. И именно на родине драматурга впервые появился променад-театр. Спустя несколько лет тенденция дошла и до России, и подобный формат теперь доступен и в Калининграде. Проект «Слушая город» — это серия спектаклей-прогулок в наушниках. Это нельзя сравнить с обычной туристической прогулкой, ведь каждый участник в группе становится актёром на ближайшие два часа, полностью погружаясь в сюжет постановки., Как только вы надеваете наушники, с вами начинает общаться мужской голос с приятным тембром. Он задаёт вопросы и не требует на них словесного ответа., Старт спектакля — в ТРЦ «Европа». С первых минут голос советует оглянуться и посмотреть на снующих по магазинам людей, попутно обсуждая тему общества и потребления. Подобное начало вызывает недоумённые взгляды участников группы: а где же привычные фразы вроде «Это здание было построено в N году…»? Пожалуй, в этом вся изюминка. На протяжении двух часов голос будет развивать ваши мысли на различные философские вопросы, ненавязчиво рассказывая о достопримечательностях, попадающихся на вашем пути. При создании сценария спектакля-прогулки использовались материалы архивов Калининграда и его области, материалы проекта «Живой Кёнигсберг», а также истории, рассказанные жителями города.,

Не стоит бояться окунуться в мысли, которые так старательно пытается вызвать голос: прогулка проходит в сопровождении реальных людей, бережно следящих за безопасностью и оберегающих от велосипедистов и пешеходов. К слову, эти же «гиды» помогают побороть всякое стеснение. «Слушая город» — это спектакль, в котором каждый участник становится актёром, а мир вокруг превращается в большую сцену. Вы надеваете маску и даже не догадываетесь, какую роль вам предстоит сыграть в этой урбанистической постановке. Со стороны это выглядит странновато: 25 человек в наушниках, безмолвно улыбаясь, то разыгрывают никому неведомое представление в центре города, то вдруг замирают и устремляют взгляды куда-то далеко за линию горизонта… При этом никакое смущение не одолевает участников, оно мгновенно улетучивается благодаря улыбкам и добрым взглядам сопровождающих.

Пожалуй, самая интересная часть проходит в районе Амалиенау — историческом квартале Калининграда, где расположены старые немецкие виллы, утопающие в зелени, и улочки с вымощенной брусчаткой.

С этой стороной Калининграда знакомят несколько голосов — у каждого дома и здания он свой. История построек переплетается с историями жителей бывшего Кёнигсберга, что придаёт рассказам объём и даже некий флёр таинственности. Создатели проекта «Слушая город» подошли к делу обстоятельно и нашли такие факты и особенности, которые могут быть неизвестны даже коренным жителям города. Это тот самый случай, когда поговорить с домами не странно, а даже полезно.

По окончании спектакля становится ясно, что в основу заложена не столько история города, сколько обращение к человеческой природе. Сквозь призму городской жизни и улиц, объектов города, слушатель знакомится с новой стороной себя. Спектакль-прогулка «Слушая город» больше похож на сеанс пешей терапии. Ведь это так важно — хотя бы на два часа остаться наедине со своими мыслями и проникнуться душевностью города, в котором мы живём.

Ознакомиться с расписанием показов и приобрести билеты можно на официальном сайте проекта cityvoice39.com.