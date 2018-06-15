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Областные учреждения культуры подготовили развлекательную программу к ЧМ-2018
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Областные учреждения культуры подготовили развлекательную программу к ЧМ-2018 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня, 15 июня, в Кафедральном соборе на острове Канта представляет концертную программу специально к чемпионату мира по футболу 2018.
На одной сцене выступят российские и хорватские музыканты.
В концерте примут участие Калининградский областной симфонический оркестр под управлением Заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана и лауреаты международных конкурсов, солисты из Хорватии Ведрана Ковач (фортепиано), Мартина Задро (сопрано), Биляна Ковач (контральто), Домагой Доротич (тенор) и Саша Чано (бас).
На сцену собора поднимутся известные хорватские музыканты. Среди них — Мартина Задро — сопрано, одна из ведущих хорватско-словенских оперных певиц. Дебютировала в 1995 году на сцене Хорватского национального театра в Загребе. В качестве ведущей солистки Словенского национального театра оперы и балета Мартина Задро уже много лет исполняет главные роли на оперной сцене Любляны.
В калининградском концерте также принимает участие Ведрана Ковач, пианистка, признанная в музыкальном мире своим эмоциональным и живым исполнением. Окончила Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, технику игры усовершенствовала в «Incontri con Maestro» в Имоле (Италия) Обладательница первого места на международном конкурсе пианистов в Италии, финалистка конкурса пианистов Джина Бахауэра в Солт-Лейк-Сити (США).
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