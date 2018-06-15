Спектакль театра Сергея Безрукова откроет «Голоса истории» на Вологодчине

"На фестивале покажут более 20 спектаклей. Они пройдут на территории Вологодского музея-заповедника, Кирилло-Белозерского монастыря и на площадке в Череповце. На фестиваль приедут российские и зарубежные театральные коллективы из Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики", — сказал Васильев.

По его словам, часть спектаклей, вошедших в программу фестиваля, заявлены в конкурсной программе в двух номинациях: спектакли, представленные на открытом воздухе в историко-архитектурной среде, и спектакли в традиционных театральных залах, отображающие исторические события или исторических персонажей и отвечающие основной теме фестиваля — «Театр и история». С этого года в фестивале также участвуют кукольные театры.

Учредителями «Голосов истории» выступают правительство Вологодской области и администрация города Вологды. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России, Вологодского и Кирилло-Белозерского музеев-заповедников.