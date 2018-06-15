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Спектакль театра Сергея Безрукова откроет «Голоса истории» на Вологодчине
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Спектакль театра Сергея Безрукова откроет «Голоса истории» на Вологодчине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 15 июн — РИА Новости, Виктория Смирнова. Спектакль «Веселый солдат» московского Губернского театра Сергея Безрукова откроет 14-й международный театральный фестиваль «Голоса истории», который пройдет с 19 по 27 июня в Вологодской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Олег Васильев.
"На фестивале покажут более 20 спектаклей. Они пройдут на территории Вологодского музея-заповедника, Кирилло-Белозерского монастыря и на площадке в Череповце. На фестиваль приедут российские и зарубежные театральные коллективы из Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики", — сказал Васильев.
По его словам, часть спектаклей, вошедших в программу фестиваля, заявлены в конкурсной программе в двух номинациях: спектакли, представленные на открытом воздухе в историко-архитектурной среде, и спектакли в традиционных театральных залах, отображающие исторические события или исторических персонажей и отвечающие основной теме фестиваля — «Театр и история». С этого года в фестивале также участвуют кукольные театры.
Учредителями «Голосов истории» выступают правительство Вологодской области и администрация города Вологды. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России, Вологодского и Кирилло-Белозерского музеев-заповедников.
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