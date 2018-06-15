Детский театр «Вера» получит субсидию в размере 1 млн рублей

Детский театр «Вера» в Нижнем Новгороде получит субсидию в размере 1 млн рублей, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, субсидии предоставляются на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Субсидия театру вера будет предоставлена за счет средств федерального (800 тысяч рублей) и областного (281,1 тысячи рублей) бюджетов.

Напомним, что 1 июня 2018 года здание детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде открылось после реконструкции. В рамках работ выполнена перепланировка помещений, зрительный зал был увеличен до 152 мест, создан единый цветовой стиль, расширена сцена, установлено новое современное световое оборудование, предусмотрены гримерные на 36 человек с санузлами и душевыми.

Площадь нового здания за счет освоения пространства цокольного этажа увеличилась почти в два раза — до 3300 квадратных метров.