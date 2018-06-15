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Театр «Вера» получит более 1 млн рублей на развитие творчества и техническое оборудование
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Театр «Вера» получит более 1 млн рублей на развитие творчества и техническое оборудование 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Детский театр «Вера» в Нижнем Новгороде получит 1,08 млн рублей на поддержку творческой деятельности и на закупку технического оснащения в 2018 году. Об этом стало известно из постановления правительства региона от 9 июня, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, субсидия предоставляется в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Деньги будут направлены на создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов. Также субсидия покроет часть расходов на зарплаты и гонорар сотрудникам театра, а также на техническое оснащение учреждения, обеспечение театра декорациями и реквизитом.
Субсидия в поддержку муниципального детского театра «Вера» поступит из федерального бюджета в размере 800 тысяч рублей, из областного — 281,1 тысяч рублей.
Напомним, что здание театра «Вера» открылось после реконструкции 1 июня текущего года.
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