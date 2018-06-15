Театр «Вера» получит более 1 млн рублей на развитие творчества и техническое оборудование

Детский театр «Вера» в Нижнем Новгороде получит 1,08 млн рублей на поддержку творческой деятельности и на закупку технического оснащения в 2018 году. Об этом стало известно из постановления правительства региона от 9 июня, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, субсидия предоставляется в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Деньги будут направлены на создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов. Также субсидия покроет часть расходов на зарплаты и гонорар сотрудникам театра, а также на техническое оснащение учреждения, обеспечение театра декорациями и реквизитом.

Субсидия в поддержку муниципального детского театра «Вера» поступит из федерального бюджета в размере 800 тысяч рублей, из областного — 281,1 тысяч рублей.

Напомним, что здание театра «Вера» открылось после реконструкции 1 июня текущего года.